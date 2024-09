Grave lesión del ex jugador del Cádiz CF 'Pacha' Espino: qué hará durante los tres meses de baja

Alfonso 'Pacha' Espino se había librado de las lesiones a lo largo de su carrera y ahora, a sus 32 años, se topa con un serio revés. El lateral zurdo se perdió pocos encuentros durante sus cuatro campañas y media en el Cádiz CF salvo en sus primeros meses de adaptación. Participó en150 encuentros oficiales con el conjunto amarillo antes de firmar por el Rayo Vallecano en el verano de 2023 cuando tenía la carta de libertad.

El uruguayo acaba de empezar con el Rayo su segundo curso que se ve interrumpido de manera súbita por la peor noticia para un futbolista. Superada la primera media hora del partido conta el Espanyol disputado el pasado 31 de agosto en Barcelona, sufrió una fractura de peroné de la tuvo que ser operado. También tiene afectado ligamentos del tobillo.

Espino tendrá que estar de baja más tiempo más de lo que podía pensar en un principio. Le espera una larga ausencia de al menos tres meses como él mismo confirmó en declaraciones a 100% Deportes (medio de Uruguay).

El futbolista comentó que "es la primera lesión profesional y fuerte que tengo" y apuntó que el doctor que le intervino "me dijo que mínimo tres meses de recuperación para volver a entrenar". Lo normal es que no vuelva a estar disponible hasta 2025.

Contó algo más el carrilero. "No podré apoyar el pie hasta los dos meses y los tres meses (de baja) no me los quita nadie". En cualquier caso, en lugar de lamentarse dijo que "soy un afortunado por todos estos años sin tener una lesión de larga recuperación".

Explicó cuál es el alcance exacto de su dolencia y las medidas adoptadas por el médico: "Me fracturé el peroné y me rompí un poco los ligamentos del tobillo, aunque no me tuvieron que poner tornillos. Lo más grave es lo del peroné que ahí si me pusieron tornillos y una placa".

"En la jugada veo que el tobillo se va para un lado y la rodilla para otro, entonces me di cuenta enseguida de que era grave. En el momento pedí que me vendaran y así seguía, pero no podía ni correr", expuso Espino.

El jugador tiene que para de competir y entrenar pero aprovechará el tiempo para hacer otras cosas: "Estoy haciendo un curso de Conmebol de Gestión Deportiva. Voy a aprovechar estos meses para meterle a eso para ocupar la cabeza. Ahora estoy en la parte de Coaching Deportivo".