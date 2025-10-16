El gol es gaditano en el próximo rival del Cádiz CF

Hay sangre gaditana de Rota en el próximo rival del Cádiz CF. El Burgos viene con algunos ex cadistas (Iván Chapela, Sergio González... y Fer Niño) pero la pieza que decide, la que marca la diferencia cuando toma el 'rifle' y apunta, y la que desatasca muchos partidos en las últimas tres temporadas responde al nombre de Fer y al apellido de Niño, de lo que tiene ya poco por su madurez en el fútbol profesional desde muy joven.

Una de las grandes amenazas para el equipo amarillo estará en la delantera burgalesa. Y eso que esta última jornada, ante el Real Valladolid (0-1), rematar lo que es rematar, bien poco. Precisamente Fer Niño sufrió lo indecible al tener que bajar tanto al centro del campo en busca de las soluciones que no se presentaban en ataque.

Pero sin detenerse en la última jornada, el delantero de Rota es el referente de la parte más ofensiva del Burgos. Lo es esta temporada y lo fue las dos anteriores con 19 goles en 83 partidos. Las cifras este curso, hasta el momento, muestran tres dianas en nueve encuentros.

Luis Miguel Ramos tiene fe ciega en su delantero top para cada alineación. El entrenador del Burgos tira de aquello de "Fer Niño y diez más", a pesar de que se le cuestione, en ocasiones, su escasa apuesta ofensiva. Aunque al final se cruzan los dedos cada vez que el esférico está a su alcance porque lleva el gol en el ADN, a pesar de que su padre, ex futbolista profesional, jugara de defensa.

De lo que sea capaz de hacer el próximo rival del Cádiz CF hasta el próximo mes de junio, el papel de Fer Niño es fundamental. Tanto, que acabó el curso pasado con el temor en su afición por un cambio de aires, y su continuidad fue, además de una alegría, la muestra pr parte del propio atacante de pretender elevar a lo máximo al actual Burgos. Tiene contrato hasta 2029.

El técnico confía en él como líder del frente ofensivo y como la figura que canalice las esperanzas goleadoras del conjunto burgalés. En esta temporada 2025/26 ya ha asumido el desafío de mantener su peso específico tras una campaña anterior en la que alcanzó los once goles, una cifra que lo colocó entre los mejores delanteros españoles de Segunda.

Con algunas temporadas entre infantil y cadete en la cantera del Cádiz CF, donde se le vieron maneras para pensar en un futuro como el presente actual, el Villarreal tomó el relevo para el resto de la etapa formativa hasta alcanzar el primer equipo. Una cesión al Mallorca, y la actual etapa burgalesa es la nada despreciable carta de presentación de un futbolista de solo 24 años.

La evolución del roteño como delantero ha reforzado sus prestaciones porque empieza a quedar lejos aquel '9' que estaba fijo en el área a la espera de que los centradores hicieran la primera parte del trabajo para que él, con una resolución exquisita, asumiera el resto. Pero como se trata de crecer, Fer Niño es capaz de resolver atascos imposibles para otros arietes y es todo un referente en las transiciones. Si fija a los centrales, los extremos e interiores agradecen ese papel del gaditano, que con su altura (191 centímetros) es una pesadilla para los defensores rivales. A todo esto hay que destacar que sabe moverse mucho mejor -la experiencia- y que tiene asumido a base de bien lo que es el ritmo en Segunda División. Ha sido una gran virtud que necesite poco para hacer gol.

Son nueve jornadas en El Plantío, y el mejor embajador de Rota en la categoría de plata es el máximo realizador del equipo (tres goles) y un jugador a tener en cuenta en la creación y la finalización. Cada ataque del Burgos cobra sentido si él es el protagonista, pues sus propios compañeros agradecen que el balón llegue a sus pies.