El gesto de una peña del Cádiz CF que es ejemplar

En la mañana de este sábado, 9 de agosto, con motivo de la celebración del Trofeo Ramón de Carranza se ha llevado a cabo un emotivo acto entre aficionados del Cádiz CF y el Córdoba. El encuentro se ha celebrado en Medina Sidonia, una localidad que rebosa cadismo.

La sede de la Peña Cadista 'Alfajor Amarillo' ha sido el lugar en el que esta entidad asidonense, que preside Alfonso Marchante Montero, ha recibido a integrantes de la Peña Cordobesista 'Leyendas del Córdoba CF'. Todo ello, como telón de fondo, con el conocido como 'Trofeo de los trofeos' que enfrenta en el Nuevo Mirandilla a los dos equipos.

Después de una mañana de convivencia y un almuerzo, la jornada ha contado con un intercambio de regalos y de recuerdos de una y otra parte, quedando pendiente la visita de la Peña Cadista 'Alfajor Amarillo' a Córdoba para el partido de Liga entre el conjunto blanquiverde y el Cádiz CF.

Intercambio de regalos por parte de los representantes de ambas entidades.

Con este entrañable acto, la Peña cadista 'Alfajor Amarillo' pone de relieve una vez más sus valores y la deportividad para caminar y trabajar siempre en la dirección que conduce al hermanamiento entre aficiones para que, por encima de todo, prevalezca el fútbol como deporte que une a las personas. De hecho, la peña que preside de forma brillante Alfonso Marchante ya tiene previsto un acto de hermanamiento con peñistas del Granada y el Ceuta.

Cabe recordar que 'Alfajor Amarillo' es una peña cadista con una actividad intensa a lo largo del año y que cuenta con un nutrido grupo de socios en una localidad, Medina, en la que la pasión por el amarillo y azul es palpable en cualquier calle o plaza.