El mediocentro vasco Jon Ander Garrido atendió a los medios oficiales del Cádiz CF para hacer balance del partido ante el Girona, que acabó con derrota del equipo amarillo en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Lo importante es la liga para nosotros, mantenernos en Primera División", declaró Garrido antes de exponer que "para los que no estamos teniendo tantos minutos nos venía bien para coger minutos, competir y demás. No ha podido ser".

A la hora de hacer un análisis del desarrollo del partido, Garrido explicó que "la primera parte hemos estado bien, defendiendo muy bien, después hemos tenido unas contras que no lo hemos hecho bien, no hemos estado certeros ni hemos creado las ocasiones que deberíamos haber creado. La primera parte ha sido buena y en la segunda la hemos empezado mal, nos han metido gol, se ha puesto cuesta arriba y no ha habido manera".

Sobre la lesión de Carlos Akapo, el 5 del conjunto amarillo indicó que "es una mala noticia porque él lo había pasado mal con esa rodilla. Esperemos que sea lo menos posible. Es la peor noticia sin duda".