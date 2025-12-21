Garitano: "Es una victoria muy importante"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano después de la victoria del Cádiz CF sobre el Castellón (2-0) en el último encuentro de 2025. El equipo cierra esta fase de la Liga en posición de fase de ascenso.

Valoración del encuentro: "Estábamos ganando fuera pero en casa nos ha costado. Es una victoria muy importante. Nos ha salido todo muy bien sabiendo el nivel del rival que estaba enfrente que venía de muchos partidos sin perder. Todo ha salido bien", recalcaba.

La parte fea del duelo. "En los primeros minutos de la segunda parte ellos han estado mejor y nos han superado. Se veía cera el gol de ellos. Hemos pasado ese rato malo y hemos sido capaces de ir a más".

García Pascual, sin gol pero con oficio. "Tenemos gente que trabaja mucho; a lo mejor no tienen mucho brillo, pero presionan y trabajan mucho. Se valoran otras cosas que hacen. Son delanteros de equipo; no tienen los números de otros pero les queremos mucho".

El Cádiz CF cierra el año en play-off. "Queríamos ganar en casa por la gente. Sabemos que hay aficionados del Cádiz en todos los campos, pero queríamos dar una alegría en casa. En los momentos malos la gente nos ha ayudado muchísimo para poder dar la vuelta a todo. La victoria ha sido merecida por el gran trabajo que hizo el equipo. Ahora a descansar en Navidad una semana que viene bien para desconectar".

El apoyo del público y la expulsión al banquillo. "La comunión con la gente viene bien, es buena. Ven que todo va mejorando y van a muerte. Defienden la camiseta a muerte", agregando sobre la tarjeta roja que "expulsa al segundo entrenador, Patxi Ferreira; no sé lo que ha pasado".

La reaparición de Ontiveros: "Espero que sigue cogiendo la forma porque para nosotros es un jugador muy importante. En la medida de que esté bien jugará más. Y espero que tenga suerte con las lesiones, ya que por su parte lo está poniendo todo".

La baja de Iza en la primera jornada del año por sanción. ¿Caicedo? "No creo que pueda llegar porque está lesionado. Como Iza tampoco puede, ya pensaremos en las soluciones".

Para acabar, algo equipo con una valoración al año que ahora acaba, que ha vivido como técnico cadista. "No soy de hacer valoraciones, os lo dejo a vosotros. Si tengo que poner puntos a un examen, me voy a poner dos mal; no me voy a poner mal", apuntaba entre risas, añadiendo que "un aprobadillo, un cinco estaría bien".