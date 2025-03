Garitano: "Para llevar a un equipo del descenso al ascenso hay que ganar todos los partidos"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, tras el empate sin goles ante el Eibar. El entrenador del Cádiz CF asumía la realidad de que no se pueden ganar todos los encuentros y que su equipo ha tenido dificultades ante un buen adversario.

Valoración del choque. "Un partido igualado. El fútbol es bastante de aciertos y errores y ninguno de los dos hemos sido capaz de hacer una jugada que desequilibrar el partido y tampoco hemos cometido errores atrás. Ellos son fuertes, defienden bien y nosotros no hemos podido pese a intentarlo".

¿Frustrado?. "Nos falta algo. A nivel de solidez y estructura el equipo está muy bien y es de admirar. Hubo fases que jugamos bien pero en otros momentos no hemos podido. Hemos tratado de atacar con cuatro delanteros en el campo. Fases que hemos movido bien la pelota pero nos ha faltado lo de otras veces que te da la victoria", explicaba en cuanto a sus sentimientos.

La decepción de la grada. "Entiendo esa sensación de la gente. Veo al equipo trabajar y veo sus virtudes y carencias. Pero repito que es difícil coger un equipo en descenso y llevarlo a play-off porque tienes que ganar casi todos los partidos y no estamos en eso. Hoy a ratos hemos jugado bien pero no hemos estado brillantes en ese último tercio. También es méritos de ellos, que nos han parado. Son 18 faltas en el primer tiempo, muchas de ellas de tarjeta amarilla. Nos hubiera gustado poder acabar más arriba".

Lo que queda en Liga. "No vendo ir partido a partido. El que tenga la ilusión de poder llegar arriba lo entiendo, pero se debe entender en la situación que cogí al equipo. Ahora el Cádiz tiene esa solidez y sacamos resultados pero no los que nos deben dar para llegar a arriba. Tenemos cosas buenas pero no contamos con la capacidad de ganar todos los partidos. Intentamos siempre ganar y acercarnos arriba, pero para eso tendríamos que haber ganado todos los partidos. Para llevar a un equipo del descenso al asenso hay que ganar todos los partidos".

Cómo se motiva al equipo. "No creo que sea el caso. Los jugadores son muy profesionales. Hay un grupo bueno y el equipo se ha vaciado en el campo. No es un tema de que no haya motivación, hay mucha todos los partidos. Pero la categoría no es fácil y el Eibar es un equipo que ha jugado tres play-off de ascenso seguidos. No es fácil siempre ser superior al contrario".

lo que faltó por traer en enero. "Eso del mercado de invierno ya pasó. Con lo que tenemos, debemos exigirnos más y mejorar algunos jugadores que tenemos. Entre todos acabar la temporada lo mejor posible. Se ha escalado desde unos puestos muy bajos", finalizaba.