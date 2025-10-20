Garitano: "Los goles se podían haber evitado"

Rostro muy serio de Gaizka Garitano en la comparecencia de prensa después de la derrota del Cádiz CF a manos del Burgos. Malestar por lo acontecido y por la forma de encajar dos goles en pocos minutos a las puertas del descanso. Primer traspié serio del equipo jugando ante sus seguidores.

Balance del choque. "Hemos empezado muy bien y luego en cinco minutos nos han hecho dos goles seguidos, y eso nos sacó del partido. Hay que tener presente que ellos también juegan. Lo hemos competido como siempre y hemos hecho un segundo gol pero tenemos que tener fe en lo que nos dicen", relataba sobre la anulación de ese tanto. El preparador del Cádiz CF daba con una clave que le rondó la cabeza durante la semana. "Si el Burgos se pone por delante en el marcador es muy difícil enfrentarse a ellos. No ha podido ser, pero es verdad que en los cinco minutos de los dos goles no hemos estado bien".

¿Desconexión tras el 1-0? "No somos un equipo que se relaje. Pudimos hacer el segundo gol porque el equipo estaba jugando bien. Pero ellos son el Burgos y han sido dos goles raros. Otros días estamos mejor en esas acciones, pero te pones por detrás y no es fácil remontar", reiteraba Garitano.

El técnico del Cádiz CF mantuvo el discurso a la hora de enjuiciar a los suyos. "El equipo lo ha intentado y hemos podido empatar. Pusimos en el campo todo lo que tenemos. Es una derrota jodida pero hay que seguir trabajando porque no queda otra".

Habló del cambio de García Pascual. "Salió antes para empezar la segunda parte e intentó seguir, pero vio que no podía y tuvimos que hacer el tercer cambio", añadiendo sobre Roger que "se trata de un golpe en la cabeza, nada más".

Garitano explicaba que trataron de dar con la tecla para empatar. "El equipo aceleraba aunque a ellos no hay que quitarles mérito. Se hicieron fuertes, se jugaba poco y eso es algo que dominan bien. Han sido muchos parones e interrupciones, y se jugaba poco en el segundo tiempo", se lamentaba.

Cuestionado por la actuación del árbitro, el entrenador del conjunto cadista fue esquivo. "La clave está en los dos goles encajados. Hemos recibidos dos goles que no deberíamos haber encajado porque se podían haber evitado. Si el Burgos se pone por delante, es mal cliente. Es uno de los mejores equipos de la categoría si va por delante en el marcador".