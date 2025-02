Garitano envía un aviso a los aficionados del Cádiz CF

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después del empate contra el Castellón (0-0) en el Nuevo Mirandilla. Por sus palabras, el preparador vasco no está contento del todo con lo que ha sucedido en el verde y recuerda e insiste en la realidad de su equipo.

Análisis de lo acontecido en el terreno de juego. "Queríamos ganar y en el primer tiempo hemos estado bien. Hemos estado precipitados en ataque. En la segunda parte ellos han estado mejor y ha estado el partido peligroso. A medida que los minutos han ido para adelante se veía que ellos tienen calidad. Este equipo no es fácil, tiene calidad y en el segundo tiempo nos ha costado bastante", explicaba el entrenador del conjunto cadista.

Descarta un exceso de confianza por parte de sus pupilos. "Para nada. El equipo ha corrido, ha trabajado y el Castellón te exige mucho. Es un equipo que hace muchos goles y genera muchas ocasiones. Es de los más goleadores de la competición. En el primer tiempo hemos tenido ocasiones y en el segundo, no tanto. Pero de exceso de confianza, nada. No podemos pensar que ahora vamos a ganar todos los partidos. En el segundo tiempo ellos han dominado más y nosotros estuvimos precipitados en el último pase. A nivel de trabajo y compromiso, el equipo ha estado brutal".

Las sensaciones con la vuelta de Roger. "Necesita ritmo de competición. Chris tenía un golpe después de hacer un gran trabajo y necesitábamos frescura. Son gente que trabaja bien y están saliendo de lesiones", avanzaba sobre Roger y otros lesionados que han reaparecido en las últimas semanas.

El resultado de los cambios. "Han salido en momentos complicados y ellos tenían más balón. Queríamos hacer jugadas individuales en esos últimos 20 minutos y necesitábamos más continuidad en el juego. Muy precipitados. Ellos también juegan y no podemos pasar de ser un equipo que no gana nunca a ganar siempre. A nivel de trabajo se ha hecho un trabajo brutal", aclaraba el técnico del Cádiz CF.

La obligación de buscar espacios en segunda parte. "Los jugadores que van al espacio han sido titulares y luego no podían más. Hemos buscado con Melendo y Roger gente que tiene más pie. Es verdad que no hemos encontrado el balón. Con más balón hubiera sido otra cosa".

Lo que significa el empate. "Yo estoy en la realidad. Sé que el equipo tiene cosas buenas y otras carencias. No somos un equipo de ir ganando siempre 4-0 ó 3-1. No tenemos esa capacidad. Viene un rival con capacidad y nivel y vemos que los cosas no son fáciles. Esto entra dentro de la normalidad de la competición. Lo siento, pero la realidad de este equipo no es ganar todos los partidos tres a cero".