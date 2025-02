Garitano considera justo el empate

Rueda de prensa de Gaizka Garitano después del empate de su equipo en La Romareda frente al Real Zaragoza (0-0). El entrenador del Cádiz CF realiza una valoración positiva de lo acontecido en el terreno de juego y destaca que se elevan a siete las jornadas sin perder, lo que pone de relieve que la mano del preparador vasco sigue cambiando al equipo amarillo.

Para empezar, Garitano efectuó una valoración de lo acontecido en el terreno de juego dentro de las distintas fases que tuvo el encuentro. "Ha sido un partido disputado, con muchos duelos y muy intensos. Ha sido una primera media hora muy buena por nuestra parte, apretando muy arriba y robando muchos balones. Luego hemos tenidos que hacer dos cambios siendo aún el primer tiempo. Y luego en el segundo tiempo el Zaragoza ha estado un poco mejor que en el primer tiempo, nos han apretado más y han jugado en nuestro campo", indicaba el preparador del Cádiz CF antes de añadir que "aunque nos hemos defendido muy bien, no hemos estado igual de cómodos con el balón como en el primer tiempo". "Al final se ha ido igualando el partido y creo que el empate es justo", apostillaba en cuanto a las sensaciones que le dejaba el marcador.

Un punto que, a priori, ayuda a refrendar la buena dinámica de los dos últimos meses, aunque se aprecie poco en la clsificación general. "Nosotros estábamos en tierra de descenso y de eso hace un mes. En tierra de descenso de categoría, ya os podéis imaginar. Ahora llevamos siete partidos sin perder y ahora estamos más arriba, el equipo está muy bien y se nota en muchos aspectos".

El preparador del conjunto cadista agregaba que "no sé si nuestra clasificaión actual es estar en tierra de nadie, pero no se está mal. Queremos ir más arriba pero lo seguro es que no deseamos volver a la tierra del descenso", en la que estaba el Cádiz CF hasta hace pocas jornadas y que fue una espiral tan adversa que le costó el puesto a Paco López.