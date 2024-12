Garitano tiene clara la hoja de ruta del Cádiz CF

Rueda de prensa de Gaizka Garitano en la previa de la visita del Burgos para medirse al Cádiz CF este jueves (19:00 horas) en el Nuevo Mirandilla. Los amarillos buscan una segunda victoria consecutiva.

Valoración, ya más en frío, del triunfo sobre el Albacete. "Al final es de valorar el esfuerzo, el orden, la solidez ante un equipo que suele hacer goles. Tuvimos buenas fases sin balón y hay que mejorar con balón. El equipo estuvo fuerte, unido, pero tenemos que mejorar para ganar más partidos".

La posición de Álex en el campo. "Bajo mi punto de vista su mejor rendimiento toda la vida ha sido jugando ahí. Ha sido mediapunta más que ocho, puede jugar en las dos posiciones. Se encuentra más cómodo, para mí, jugando de mediapunta".

Qué le falta al Cádiz CF. "Tenemos que mejorar en asociarnos para que el balón llegue a los delanteros. Necesitamos jugadores que se asocien y eso no se hace poniendo a todos los jugadores arriba. Pero hay que tener presente los contextos del momento difícil del equipo y por eso cualquier control o acción cuesta más".

Mensaje claro de Garitano. "Para ganar en esta categoría está claro lo que hay que hacer. Los equipos que conceden goles, no ganan partidos. Si no hay una estructura ordenada, no ganan partidos. Si no se defiende el balón parado, no ganas partidos. Las tres o cuatro cosas que debemos hacer son innegociables".

¿Un paso atrás para defender mejor? "La idea no es dar un paso hacia atrás, me gusta apretar arriba. Queremos jugar en campo contrario y me gusta buscar la otra portería. Ahora viene un Burgos con buenos jugadores en ataque. Un buen Burgos. Tiene un buen entrenador. va a estar ordenado y tiene talento arriba. Te va a desequilibrar. Es de los equipos que menos concede".

La categoría de plata. "Hay mucha igualdad en Segunda. En Primera, cuando vas a campos de arriba se ve la diferencia. En Segunda, el último le puede ganar al primero. No hay mucha diferencia. Todos los equipos somos parecidos. No es fácil ser muy superior a un rival llames como te llames", aclaraba.

La situación del Cádiz CF en la clasificación. "No es casualidad cuando estás en descenso o casi en descenso en 19 jornadas. No estás ahí por casualidad, es por algo. Hay que coger conceptos y ganar porque son puntos vitales. La semana pasada los jugadores trabajaron muy bien y les dimos unas pautas. Hay que recuperar a gente importante que está fuera por lesión. Ojalá tengamos la suerte de tener a todos disponibles".

La jornada 20ª. "Buscamos una victoria, jugamos en casa y la afición nos va a llevar. Jugar con el Cádiz en casa es una gozada. Venimos de ganar y vamos a tratar de buscar esa segunda victoria. Habrá que madurar el partido desde el minuto uno al cien".