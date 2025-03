Para Garitano, el Cádiz CF tira de cabeza: "Hemos ganado de forma inteligente"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano en el estadio de La Rosaleda después de la victoria del Cádiz CF sobre el Málaga (0-2). Satisfacción del preparador vasco, que agradece la lectura que hicieron sus pupilos.

Balance. "La verdad es que hemos hecho un trabajo muy bueno. Para ganar en este campo hay que hacer un trabajo defensivo perfecto. Hemos concedido pocas ocasiones y hemos madurado el partido poco a poco hasta que lo hemos rematado con los cambios. El plan de partido ha salido bien y los jugadores han hecho un trabajo magnífico", destacaba el preparador vasco en la sala de prensa.

Un triunfo ante un adversario directo. "Estos tres puntos son muy importantes tal y como estaban los resultados esta jornada y después de venir de perder. Hemos recuperado el camino de la victoria, de las buenas sensaciones, de lo que somos como equipo, del trabajo colectivo... Hemos jugado con un gran espíritu y hemos sido valientes para ir a ganar. Hacerlo aquí no es fácil porque el Málaga es un gran equipo. Hemos ganado de forma inteligente y aprovechando los espacios que han dejado ellos".

Al entrenador del Cádiz CF se le cuestionó por el recibimiento a Ontiveros entre pitos e insultos. "A Ontiveros le queremos un montón, es de los nuestros y con él vamos a muerte siempre. Cuando juegas fuera de casa tienes que respetar que piten a los jugadores", se limitaba a responder.

Premio completo en un partido soso con sensación de que valía el empate. "Venimos de perder 3-0. En Segunda División si defiendes mal no ganas nunca. Lo que tienes que hacer es no encajar y marcar tú, que es lo que hemos hecho. Para nada hemos salido a empatar. En Segunda, los partidos tienen sus tiempos y su trabajo. No lo hicimos la semana pasada y perdimos tres a cero. Lo hemos leído bien y hemos ganado merecidamente", finalizaba Gaizka Garitano.