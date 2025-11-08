Galardón merecido para Moussa, centrocampista del Cádiz CF

Moussa Diakité fue distinguido con el Premio al Jugador Revelación de la pasada temporada en el Cádiz CF, por la Sección Cadista Chirino, en el marco de su tradicional acto anual que este año celebra su 20º aniversario.

El evento tuvo lugar en los locales del Grupo de Empresa AIRBUS, sede de la peña, y contó con la participación de socios, aficionados y representantes del club. Durante la ceremonia, también se reconoció al árbitro Carlos Scapachini Román como mejor árbitro gaditano, a Salvador Chirino por su trayectoria ligado al fútbol y se rindió homenaje al veterano jugador cadista Ricardo Escobar Palacios.

En nombre del club, el gerente de Cádiz CF Fundación, Pepe Mata, quiso agradecer a la peña el reconocimiento constante a la historia cadista en cada edición de los galardones.

Moussa se asentó en el primer equipo amarillo la pasada temporada, especialmente desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo. El vasco vio en el maliense el físico que él reclama para el equipo en determinadas posiciones. El canterano se lo dio desde el primer momento y fue fijo hasta el final de campaña. Esta temporada dio ya el salto oficial al primer equipo, donde sigue siendo un futbolista muy importante.