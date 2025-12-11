Galardón para el mejor jugador del Cádiz CF la pasada temporada

El futbolista del Cádiz CF Javier Ontiveros recibió el XXIII Trofeo Camaleón, galardón que entrega la Peña Cadista y Cultural El Camaleón de Rota al jugador más regular de la temporada 2024-25. El acto se celebró en el Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna, que registró una gran afluencia de aficionados hasta completar aforo.

Ontiveros, que llegó al conjunto cadista la pasada campaña, fue reconocido por su sobresaliente rendimiento durante la campaña 2024-25. Su calidad técnica, despliegue y regularidad le permitieron consolidarse como uno de los futbolistas más determinantes del equipo, contribuyendo de forma decisiva a los objetivos deportivos del club.

El Trofeo Camaleón, una pieza escultórica creada por el imaginero Miguel Ángel Caballero, es uno de los premios con más tradición entre los seguidores cadistas. A lo largo de sus 23 ediciones ha recaído en jugadores como Juanjo Bezares, Armando, Oli, y en tiempos más recientes, Álex Fernández, Pacha Espino o Conan Ledesma.

Desde el Cádiz CF felicitan a Javier Ontiveros por este merecido reconocimiento y agradecen a la Peña El Camaleón su compromiso constante con el cadismo y su labor en la promoción de los valores del club.