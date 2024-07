Futbolistas del Cádiz CF que no han jugado en pretemporada y no empezarán la Liga

El Cádiz CF sigue dando pasos en la pretemporada con el objetivo de llegar en forma al comienzo de la Liga 2024-25, programado para el viernes 16 de agosto con el encuentro ante el Real Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla.

El equipo amarillo trabaja desde el pasado 8 de julio a las órdenes de Paco López mientras la dirección deportiva tiene bastante tarea por delante para terminar de definir la plantilla entre salidas y sobre todo entradas.

Los jugadores desarrollan una elevada carga física en los entrenamientos y van tomando ritmo con los partidos amistosos. Son tres las citas ya dirimidas: el pasado 16 julio ante el Barbate (victoria por 0-5), en el 19 contra el Blackpool (0-0) y el 26 frente al Atlético Sanluqueño (derrota por 1-0) y el Córdoba (0-0).

No han tenido minutos todos los futbolistas. El último en estrenarse ha sido José Antonio Caro, guardián de la portería en el duelo ante el Córdoba. De los que se emplean con el grupo, el único que aún no ha jugado es Iván Alejo, todo hace indicar que por unas molestias que le han impedido tener continuidad en el trabajo diario.

Si toma ritmo en las sesiones, el extremo podría participar en los próximos envites y en principio no debería tener problemas para empezar la temporada si no ha cambiado de equipo. Su nombre suena para un posible traspaso.

Los otros jugadores que aún no han saltado al césped en los amistosos son Luis Hernández, Fede San Emeterio y José Mari. Los tres se lesionaron la pasada campaña y se quedaron si ficha en la segunda parte. De momento no trabajan al mismo ritmo que sus compañeros y no van a estar preparados para el inicio del campeonato.

Cada uno lleva su proceso de recuperación y se desconoce cuándo estarán disponibles. El que va más adelantado es el central, operado de na rodilla en enero. El cántabro, que se rompió el el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de enero, hace trabajo en solitario con carreras y podría unirse al grupo en septiembre. El roteño nada se sabe más allá de que pasó por el quirófano el pasado mes de abril para someterse a una artroscopia de limpieza en una rodilla.