Futbolista gaditano se despide dolido: "No me han dejado hacerlo de otra manera"

El final de la temporada 2024-25 y el comienzo de la campaña 2025-26 a partir del 1 de julio supone la llegada y la despedida de futbolistas que cambian de aires. Uno de los que se mueve es Carlos Neva, quien se despide del Granada dando las gracias después de siere temporadas de rojiblanco aunque algo dolido por la forma. El lateral izquierdo se convierte en agente libre y es posible que el Cádiz CF busque un jugador de esa posición si se marcha José Joaquín Matos, aunque en ese caso no parece fácil el aterrizaje del futbolista gaditano que nació hace 29 años en El Puerto de Santa María.

Mientras estudia ofertas para definir su futuro, Carlos Neva lanzó una carta de despedida tras su marcha del Granada. El mensaje de adiós del futbolista es el siguiente:

El día que llegué a Granada jamás pensé que esta ciudad y este club se convertirían en lo que hoy en día son para mí. Llegué siendo un niño con ilusiones, con sueños por cumplir y unas expectativas que con el tiempo se superaron con creces.

Por el camino, personas que han marcado mi vida, partidos que quedarán grabados en la historia de este club y momentos que me emociona recordar. Por suerte o por desgracia la vida son ciclos y ser consciente de que todo acaba hace que lo vivas todo con más pasión.

Una carta no era la forma que ambos merecíamos de despedirnos, pero no me han dejado hacerlo de otra manera, pero eso de lo de menos. Podré decir con orgullo que soy del Granada CF y que Granada es mi casa, allá donde vaya te llevaré conmigo.