Futbolista chiclanero que sonó para el Cádiz CF se estrena como goleador en Primera División

El partido que clausuró la sexta jornada de Liga en Primera División el pasado jueves 25 de septiembre tuvo entre sus protagonistas a un futbolista de la provincia de Cádiz. El encuentro entre el Real Oviedo y el Barcelona que se disputaba en el estadio Carlos Tartiere tenía como claro favorito al vigente campeón frente a un recién ascendido. De hecho, venció (1-3) el conjunto azulgrana pero con pocas dificultades.

Se adelantó en el marcador el cuadro asturiano en la primera mitad tras un grave error en una salida de Joan García que Alberto Reina (27 años) aprovechó a las mil maravillas para anotar con un disparo lejano a puerta vacía. Aunque el cancerbero no estaba en su sitio, el tanto no era nada fácil por la lejanía pero el jugador chiclanero tiró con precisión para salvar la acción de dos defensas y enviar la pelota al fondo de la portería.

Alberto Reina sonó la pasada campaña como una de las opciones para reforzar el centro del campo del Cádiz CF para el curso 2025-26 gracias a su destacado rendimiento en el Mirandés. Desempeñó un papel importante en el equipo burgalés, con el que llegó a la última eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División, en la que fue eliminado por el Oviedo.

El medio dio el salto a la élite del fútbol español al firmar por los carbayones hasta el 30 de junio de 2027. Debutó en la máxima categoría dos años después de dejar Primera Federación cuando salió del Ceuta y con un par de campañas de experiencia en la categoría de plata (Mirandés).

Alberto Reina encuentra premio a su trabajo y calidad. Ante el Barcelona estrenó su cuenta goleadora en Primera aunque no fue suficiente para tumbar al gigante azulgrana, que ganó con tres dianas en la segunda parte.

El chiclanero no pasó por la cantera del Cádiz CF. Salió en su día de su municipio de nacimiento para jugar en el Betis juvenil y después militó en el CD Alcalá, Ceuta, Las Palmas Atlético, de nuevo Ceuta, Mirandés y ahora Oviedo en el punto más alto de su carrera.