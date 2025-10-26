Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz pierde en la pista del Xerez

El derbi gaditano de la categoría de bronce de fútbol sala dejó emociones desde el primer instante en el pabellón Ruiz Mateos de Jerez de la Frontera. El CD Virgili Cádiz plantó cara pero perdió 5-3 en la cancha del Xerez Toyota Nimauto. El encuentro arrancó con el conjunto local apostando desde el inicio por Emilio Buendía como portero-jugador, una declaración de intenciones que dio resultado muy pronto, y reclamando un penalti en la primera jugada que los árbitros no señalaron.

A los dos minutos, Álex Constantino adelantó al Xerez aprovechando un balón suelto tras un rechace en la cara de Hilario. Enseguida respondió el Virgili Cádiz con Óscar Lojo asumiendo también el rol de portero-jugador, demostrando que el equipo amarillo -que jugó este partido de verde en homenaje a la provincia de Cádiz- no pensaba replegarse. Poti, Abraham Cintado y Carlitos probaron fortuna en los primeros compases, obligando a Juaki a intervenir con acierto.

El duelo se convirtió en un intercambio de ocasiones, con Constantino rozando el segundo con un disparo a la cruceta desde treinta metros y Óscar Lojo encontrándose una y otra vez con las manos de Juaki. Emilio Buendía también llevó peligro con varios intentos y un balón al palo, mientras que Carlitos buscó el empate en acciones de estrategia a balón parado.

A pesar de las alternativas, el Xerez fue más eficaz. El ex del Virgili Cádiz José Grimaldi firmó el 2-0 al borde del descanso tras una asistencia de Constantino, aprovechando un desajuste en la defensa amarilla. Antes de ese tanto, los árbitros entendieron como amonestación lo que reglamentariamente debía ser la expulsión de Manu Orellana, por cometer falta sobre Óscar Lojo cuando este encaraba la portería en una ocasión manifiesta de gol. De igual modo antes del intermedio, Jesulito y Óscar Moguel dispusieron de dos claras oportunidades con portero-jugador, pero el marcador no se movió.

La segunda mitad

La segunda parte comenzó con Joni bajo palos en el Virgili Cádiz y el conjunto de la capital decidido a remontar. El inicio no pudo ser mejor: Abraham Cintado recortó distancias con un potente disparo a la escuadra desde la frontal tras pase de Óscar Lojo (2-1). La reacción xerecista llegó enseguida, con Isco Torres sacando a Jorge como portero-jugador para controlar el ritmo.

El partido entró en una fase vibrante. Óscar Lojo aprovechó una pérdida de Álex Constantino para robar y marcar el 2-2 en el minuto 26, pero la alegría duró poco: Manu Orellana puso el 3-2 apenas unos segundos después en una jugada de banda que Joni no pudo evitar que entrara.

El Virgili Cádiz insistió con Carlitos como portero-jugador y gozó de varias llegadas. Sin embargo, en plena búsqueda del empate, Joselito amplió la ventaja (4-2) tras una contra en el minuto 34 y Grimaldi, con una vaselina ante un Joni adelantado, sentenció el choque con el 5-2.

Aun así, el conjunto amarillo no bajó los brazos. Poti marcó el 5-3 con un zurdazo desde la frontal tras asistencia de Carlitos y el tramo final fue un asedio constante del Virgili, que llegó a estrellar una falta en el palo y forzó a Juaki a lucirse en varias paradas decisivas. Por parte del Xerez se reclamaron manos de Óscar Moguel siendo último jugador, pero éstas no fueron interpretadas así por los colegiados ceutíes encargados de dirigir el choque, Adnane Draoui y Badar Motie.

El pitido final cerró un encuentro intenso, de ritmo alto y lleno de alternativas, donde los pequeños detalles marcaron la diferencia. Sobre el 40x20 reinó el respeto y el juego limpio, aunque en las gradas algunos ánimos se mostraron algo exaltados. Los azulinos se impusieron ante un Virgili Cádiz que dominó buena parte de la segunda mitad y que ahora tendrá que pensar en los dos partidos que tendrán en casa: el primero el de la 3ª eliminatoria de Copa del Rey de Fútbol Sala que este miércoles jugará en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ante la SDU África Ceutí, a las 20:30 horas; y el segundo el sábado ante el Melilla Ciudad del Deporte Nueva Era, en el mismo escenario a las 17:00 horas.