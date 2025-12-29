La Fundación Cádiz CF entrega sus premios de 2025

La Fundación Cádiz Club de Fútbol celebró el lunes 29 de diciembre la III edición de los Premios Fundación Cádiz CF 2025 en un acto desarrollado en el Auditorio del Centro de Excelencia de El Madrugador, en El Puerto de Santa María. Una cita con la que la entidad amarilla ha querido reconocer y visibilizar trayectorias y proyectos ejemplares en los ámbitos social, cultural, deportivo y de los valores, reafirmando su compromiso con la sociedad gaditana.

En esta edición, el Premio Social/Solidario ha recaído en María Rosa Durán por su proyecto Recaída Cero: Matemáticas contra la Leucemia Infantil, una iniciativa innovadora de gran proyección y utilidad clínica, orientada a predecir con mayor precisión las recaídas en leucemias pediátricas mediante el uso de modelos matemáticos e inteligencia artificial.

El Premio Cultural ha sido otorgado a Paco Cepero, cuya obra ha contribuido de manera decisiva a la evolución del flamenco, ampliando su lenguaje, llevándolo a nuevos escenarios y conectándolo con públicos de distintas generaciones.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha recibido el Premio Deporte por mantener y evolucionar un evento deportivo único en España, transformando una tradición histórica en una experiencia deportiva, cultural y turística de referencia internacional.

Por su parte, Daniel Valero ha sido distinguido con el Premio Valores por haber convertido la comunicación digital en un espacio de activismo y pedagogía inclusiva, utilizando las redes sociales y la literatura como herramientas de cambio cultural y social.

El acto fue inaugurado por el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, quien destacó el papel del Cádiz CF en la provincia, señalando que “el Cádiz CF es uno de los principales activos sociales y emocionales de la provincia”.

Durante la entrega de galardones, Daniel Valero subrayó que “el fútbol es mucho más que un deporte: también tiene una enorme responsabilidad social”, mientras que María Rosa Durán puso en valor el potencial de la ciencia afirmando que “las matemáticas y la inteligencia artificial pueden cambiar el pronóstico del cáncer infantil”.

Paco Cepero dedicó su reconocimiento a Cádiz, definiéndola como “el paraíso de la gracia, el arte y el compás”, y el Premio Deporte fue recogido por Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, quien recordó que “seguimos manteniendo vivo un evento que cumple 181 años de historia”.

El acto fue clausurado por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, quien destacó que “la marca Cádiz representa valores universales como la igualdad y la solidaridad”.

Con esta tercera edición, desde el club destacan que la Fundación Cádiz CF "consolida unos premios que ponen en valor el compromiso, la innovación y la responsabilidad social como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria".