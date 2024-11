Fran Escribá: "El talento del Cádiz le ha hecho ganar partidos"

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, destacó "el talento" que tienen los jugadores del Cádiz CF, rival de los rojiblancos este sábado en un partido que será "dificilísimo". El técnico valenciano dijo que "la clasificación actual es circunstancial" porque el cuadro gaditano "no está donde va a acabar estando, sino que va a ir hacia arriba. Sabemos de la dificultad del rival pues se trata de un equipo con muy buena plantilla y mucho talento de medio campo en adelante que le ha hecho ganar partidos".

El preparados rojiblanco incidió en que el conjunto entrenado por Paco López "tiene jugadores que pueden rendir en Primera", por lo que afirmó que "no tengo dudas respecto al nivel de esa plantilla", ya que cuenta con "gente de muchísimo nivel" y está seguro de que "va a estar arriba al final. En el vestuario no hay ninguna duda de que afrontamos un partido de mucha dificultad", esgrimió.

Escribá confirmó que los internacionales del equipo han llegado bien y estarán disponibles, pero que a las bajas del meta Marc Martínez y del lateral Carlos Neva se unen para el partido ante el cuadro amarillo las del lateral Rubén Sánchez, el central Ignasi Miquel y el delantero Lucas Boyé. Todos arrastran "molestias o pequeñas lesiones" por lo que prefiere que sean "baja" y no arriesgar y "perderlos para varias semanas" confiando en que los tres estén bien para la siguiente jornada ante el Almería.

Sobre Paco López, entrenador del Cádiz CF que ascendió al Granada CF a Primera División, indicó que "Paco quiere a esta ciudad, a este club y la gente es agradecida", agregando que "dejó un trabajo muy bueno y se le quiere mucho porque se lo merece".

Además, Escribá subrayó que su equipo demostró en el último partido en Gijón que puede "trabajar con sistemas claramente distintos", ya que ha usado "tres dibujos en nueve partidos" y establece el esquema "en función de cómo poder hacerles más daño a los rivales o defender mejor". "En Gijón demostramos que hay una plantilla que es la que te hace competir bien. Todo se resume en un verbo que es competir. Si nosotros competimos somos difíciles de batir, pero no siempre hemos competido. A veces, no he quedado tan satisfecho como el resultado decía", concluyó.