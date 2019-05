Álvaro Cervera ha llamado a cada cosa por su nombre en la comparecencia que ha efectuado este mediodía en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. El entrenador del Cádiz valora el choque contra el Málaga con la máxima importancia. "Para nosotros sí es una final; al Málaga habría que preguntarle", ha señalado ante los medios de comunicación.

Cervera ha dejado claro que el final de la fase regular de la Liga deja el escenario muy limitado. "Se van acabando los partidos y sabes que más no puedes fallar. Y si llega el día que fallas, que esperemos que no, pues que también fallen los demás para que tengamos más posibilidades. Lo primero es ganar nosotros y luego veremos qué hacen los demás".

El preparador del cuadro cadista se ha referido al adversario del lunes en los siguientes términos: "Donde pensamos que el Málaga ha tenido problemas es en casa y ahora ha cambiado de entrenador. Tiene irregularidad a pesar de que cuenta con una plantilla para ser más regular. Es un equipo peligroso y si se le da la oportunidad será más peligroso".

Ha explicado la situación clasificatoria del Málaga, lejos de lo que debe reflejar su presupuesto, en que "está todo muy igualado". "Aquí no gana el mejor sino el que tiene las ideas más claras. Esto mismo lleva pasando muchos años".

Al repasar lo sucedido ante el Rayo Majadahonda, ha señalado que "la primera parte nos vino bien por el sistema de ellos; nos vino bien a favor y en contra". "Y en la segunda parte vimos dos equipos simétricos. Quisimos jugar a lo mismo y ya no somos tan buenos. Jugamos al contragolpe, pero para eso hay que robar la pelota. Al juego de posesión ellos son mejores, pero tienen 41 puntos y nosotros 60".

También ha desglosado qué Málaga espera con la llegada del nuevo entrenador. "Con Víctor, tiene un trivote claro y ha cambiado la banda derecha. Los equipos cuando cambian de entrenador se reactivan los jugadores y eso dura unas semanas".

De nuevo se he ha lamentado del día del partido. "Los lunes no es para jugar al fútbol; no me gusta", al tiempo que ha dejado entrever que Manu Vallejo está ya OK. "Creo que va a llegar". Si bien no tiene claro el '9'. "Estamos a viernes y jugamos el lunes. No me lo planteo tan pronto".

La facilidad para recibir gol también ha sido analizada por Cervera. "Nos llegan poco y marcan. Cuando las cosas se repiten no es mala suerte. No me paro a pensar el motivo. Tiran a puerta y es gol, y el portero no está fallando", se ha lamentado.

A la hora de calificar el derbi, ha sido contundente. "Para nosotros sí es una final; a ellos -el Málaga- habría que preguntarles". Cervera no tiene dudas de la importancia de los puntos en juego el próximo lunes.