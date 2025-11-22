El filial del Cádiz CF sigue intratable y duerme en el liderato

El Cádiz CF Mirandilla se mantiene intratable. Es el único equipo del grupo 10 de Tercera Federación que no conoce la derroya y el sábado 22 de noviembre ganó (1-2) con oficio en el campo del Atlético Onubense. No sólo venció sino que además se encaramó al liderato a la espera de lo que haga el domingo el Bollullos en su visita al Sevilla C.

El partido comenzó con el filial amarillo tratando de sorprender rápido al equipo onubense. En el minuto 2 Ismael tenía la primera ocasión que se marchaba desivada. En los 10 primeros minutos tendría otra ocasión clara el Mirandilla con la que adelantarse en el marcador.

En el minuto 21, llegaba el gol del Atlético Onubense en la primera ocasión clara que generó el conjuno local. Un córner al segundo palo al que no llegaba a defender Roberto Rosado por ser agarrado por un jugador atacante.

El 1-0 no desanimó a un cuadro gaditano supo reponerse rápido y dos minutos después marcaba el gol del empate. Un centro desde la banda izquierda que remataba Niza de cabeza al borde del área pequeña.

Tras el empate, el equipo gaditano siguió dominando el partido, generando más ocasiones claras de gol. En el minuto 40 llegaría otra de las ocasiones más claras. Ismael ponía un centro hacia Niza que remataba pero detenía el portero rival

La segunda parte comenzó con la misma dinámica, el filial del Cádiz CF dominaba, imponía su juego y generaba ocasiones de gol. En el 53 llegaba una de las más claras de la segunda mitad, que volvía a detener el meta rival. Dos minutos más tarde,en el 55, Ismael Álvarez disparaba desde el borde del área enviando el balón al fondo de la red y adelantando al equipo en el marcador. La remontada era un hecho y el 1-2 se convertiría en el resultado definitivo.

Los últimos minutos de juego el Atlético Onubense, trató de empatar el partido pero la gran actuación de Fer Pérez y la gran defensa amarilla lo impidió. Una vez más los amarillos vuelven a demostrar la gran capacidad defensiva de la que disponen y supieron mantener el resultado final.

Tres puntos importantes ante un gran rival que permiten al Cádiz CF Mirandilla llegar al parón del campeonato liguero en la parte alta de la clasificación.