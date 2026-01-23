El filial del Cádiz CF juega en casa en medio de cambios en la plantilla y una mala racha

La 19ª jornada de Liga del grupo 10 de Tercera Federación se inaugura el sábado 24 de enero con el enfrentamiento entre el Cádiz CF Mirandilla y el CD Utrera que se dirime en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a partir de las 13:00 horas.

El filial cadista ejerce de local en un momento delicado, con una clara tendencia a la baja en medio de una remodelación de la plantilla a mitad de temporada. Han salido numerosos jugadores y está llegando otros. Mientras, el equipo acumula tres derrotas consecutivas (con siete goles recibidos y ninguno a favor) que lo han sacado de la zona noble de la clasificación. Llegó a ocupar el liderato en algún momento de la primera vuelta, luchaba por el ascenso directo pero ahora ha bajado hasta la sexta posición con 29 puntos.

El CD Utrera llega a suelo puertorrealeño inmerso en una dinámica positiva después de lograr dos victorias seguidas en su feudo que le han permitido salir de la zona de descenso. Ocupa el 15º puesto co 18 puntos, nueve menos que el filial cadista.

El entrenador del Mirandilla, Francisco Cordero 'Rubio', reconoció que las últimas semanas no han sido fáciles debido a los numerosos cambios que se han producido en la plantilla y la incertidumbre generada entre los futbolistas.

Sin embargo, el técnico se mostró satisfecho con la respuesta del equipo en los entrenamientos. “La semana ha sido mucho mejor que las anteriores. La ilusión que han mostrado los nuevos jugadores y los juveniles se ha notado muchísimo y estamos muy contentos”, afirmó antes de poner en valor el contexto formativo del Mirandilla.

Así, el entrenador subrayó que, pese a las dificultades, el objetivo principal sigue siendo el crecimiento de los jugadores. “Es una situación complicada por muchos aspectos, pero aquí se está formando a futbolistas y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora tenemos casi un equipo nuevo y se nota que estamos construyendo algo importante”.