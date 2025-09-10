Fecha y horario del partido Cádiz CF - Huesca de la novena jornada de Liga

LaLiga sigue cerrando fechas y horarios de las próximas jornadas en Segunda División. Con la agenda del mes de septiembre ya establecida, ya empieza a ser fijado el calendario de octubre, con el Cádiz CF metido de lleno en la competición.

El conjunto amarillo ya sabe con exactitud cuándo se enfrentará al Huesca en el marco de la novena jornada de LaLiga Hypermotion. Ambas escuadras recorren un camino parecido en los compases iniciales del campeonato, con los gaditanos ubicados en la quinta posición con 8 puntos y los altoaragoneses en la novena con 7 después de cuatro capítulos.

El duelo entre los dos equipos se disputa el domingo 12 de octubre (Día de la Hispanida) en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde). El partido es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

Los amarillos vuelven a su feudo tras medirse a domicilio a Las Palmas y los oscenses viajan tras ejercer de anfitrión en el encuentro contra el Burgos.

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL CÁDIZ CF

J5 Cádiz CF - Eibar: sábado 13 de septiembre (16:15 horas)

J6 Málaga - Cádiz CF: domingo 21 de septiembre (18:30)

J7 Cádiz CF - Ceuta: domingo 28 de septiembre (16:15)

J8 Las Palmas - Cádiz CF: domingo 5 de octubre (21:00)

J9 Cádiz CF - Huesca: domingo 12 de octubre (18:30).