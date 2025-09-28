Fecha y hora del partido Granada - Cádiz CF de la undécima jornada de Liga

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los encuentros correspondientes a la undécima jornada en Segunda División, en el ecuador de la primera y vuelta y con el Cádiz CF metido en la contienda por quedar lo más arriba posible.

El conjunto amarillo afronta un duelo andaluz que le conduce hasta Granada para medirse al equipo rojiblanco en el estadio Nuevo Los Cármenes. El cuadro gaditano y su adversario llevan trayectorias opuestas en el primer tramo del campeonato, uno en la parte alta de la clasificación y otro en la baja.

El partido ha quedado programado para el sábado 25 de octubre a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde) y será ofrecido en televisión por LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas. El Cádiz CF sólo tendrá cinco días de descanso entre el choque anterior contra el Burgos del décimo capítulo y la visita a la ciudad de la Alhambra.

PRÓXIMO CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

J8 Las Palmas - Cádiz CF: domingo 5 de octubre (21:00 horas)

J9 Cádiz CF - Huesca: domingo 12 (18:30)

J10: Cádiz CF - Burgos: lunes 20 (20:30)

J11 Granada - Cádiz CF: sábado 25 (18:30)