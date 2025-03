Fallece muy joven el ex jugador del Cádiz CF Nico Hidalgo: los emotivos mensajes de despedida

El ex futbolista profesional Nico Hidalgo ha fallecido este sábado 1 de marzo a los 32 años al no poder superar un cáncer que padecía desde hacía años, confirmó el Granada, uno de los clubes en los que jugó. El ex jugador formó parte del Cádiz CF.

Tras formarse en el Motril, el equipo de su pueblo, Nico Hidalgo jugó varias temporadas en la cantera del Granada y llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco. Era un jugador de ataque y solía desenvolverse como extremo derecho. Se va muy joven un gran profesional y sobre todo una gran persona, muy querida allá por dónde pasó.

Su siguiente destino fue el Cádiz CF, en el que militó en las temporadas 2016-17 y 2017-18, ambas en Segunda División. Participó en 42 partidos oficiales con el conjunto amarillo.

A lo largo de su carrera como profesional también perteneció la Juventus (aunque nunca llegó a jugar en el cuadro italiano), el Racing de Santander y el Extremadura.

Desde hace años padecía un cáncer del que no ha podido recuperarse y que este sábado, finalmente, ha acabado con su vida. El técnico del Granada, Fran Escribá, tuvo este sábado un recuerdo para él en nombre del club en la previa del partido que los rojiblancos jugarán este domingo ante el Córdoba.

El Cádiz CF mostró sus condolencias por tan dolorosa pérdida. El club lanzó el siguiente mensaje a través de sus canales oficiales en redes sociales: "Nos ha dejado Nico Hidalgo. Nunca olvidaremos tu sonrisa y tu alegría. Tu lucha es nuestro ejemplo. Descansa en paz".

Fue un futbolista muy apreciado por la afición cadista y muy querido en el vestuario. Álex Fernández, actual capitán del Cádiz CF, coincidió con Nico Hidalgo en el equipo gaditano en la campaña 2017-18. El centrocampista lanzó un emotivo mensaje a través de su cuenta de X (antes twitter) para despedirse del que fue su compañero: "Descansa en paz amigo mío, nos sabes lo mucho que te queríamos y lo que te vamos a echar de menos. Ojalá hubiera más personas como tú, siempre en nuestros corazones, hermano".