Fali no es capitán del Cádiz CF ni cuando faltan los cuatro elegidos

El Cádiz CF se adentra en la última etapa de la pretemporara con el objetivo de empezar la Liga de la mejor manera. El conjunto amarillo ha disputado seis encuentros y jugará dos más antes de encarar el 17 de agosto el envite frente al Mirandés de la primera jornada. El equipo entrenado por Gaizka Garitano cumple ciclos en la fase de preparación con alguna situación llamativa.

Uno de los futbolistas más antiguos de la actual plantilla no ejerce con galones ni en los ensayos. Los cuatro capitanes para la campaña 2025-26 quedaron definidos hace varias semanas cuando el club anunció que serán Álex Fernández, David Gil, Iza Carcelén y el recién aterrizado Suso. Se supone que seguirán ese orden a la hora de lucir el brazalete a lo largo del curso.

La cuestión es quién desempeña el rol de representante del equipo cuando se ausentan los cuatro que han recibido ese encargo. Fali se quedó fuera del grupo de capitanes pese a que es el tercer jugador del plantel con más temporadas en el Cádiz CF (va a comenzar la octava), sólo por detrás de Álex Fernández y David Gil, y también el tercero que acumula más partidos: 180. Sólo Álex (277) e Iza (196) suman más encuentros oficiales que él.

En diciembre de 2024, el club renovó al defensa central hasta el 30 de junio de 2028 pese a que su rendimiento había bajado de manera notable. La extensión de su contrato pareció deberse más a un motivo económico (para poder hacer frente a su ficha) que deportivo. Aunque su última campaña no fue precisamente buena, no figura en la lista de descartes.

La realidad es que a pesar de su dilatada experiencia (cumple 32 años el 12 de agosto) y su largo recorrido en el cuadro gaditano, Fali no es el capitán ni cuando faltan los cuatros designados. En el reciente amistoso frente al Ceuta, no formaron parte del once David Gil, Iza Álex y Suso. Fali sí fue titular pero ni ante la ausencia de sus compañeros así llevó el brazalete que fue portado por Brian Ocampo, con cuatro temporadas menos y 122 partidos menos que el zaguero.

En el partido contra el Granada que se jugó en Chiclana sucedió algo similar. Ninguno de los capitanes oficiales estuvo en una alineación en la que sí apareció Fali, aunque el brazalete lo lució en uno de sus brazos el joven extremo José Antonio de la Rosa.