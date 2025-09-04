Expulsiones contra el Cádiz CF que cuestan muy caras

El estadio Nuevo Mirandilla fue escenario de unas expulsiones que ahora han sancionado con dureza los integrantes del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que han aplicado las normas cargando contra el jugador y el entrenador que vieron la tarjeta roja.

Por una parte, el centrocampista del Ceuta Anuar Mohamed Tuhami y el lateral izquierdo del Granada Pere Haro han sido suspendidos por un partido tras sus expulsiones con roja directa en la tercera jornada de LaLiga Hypeermotion. Anuar vio la roja al filo del descanso del partido que su equipo perdió por 4-1 ante el Racing de Santander, por "producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo", mientras que Pere Haro fue expulsado en el minuto 48 del encuentro que el Granada perdió contra el Mirandés (1-2).

Además, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el delantero Higinio Marín, del Albacete, y el defensa Anaitz Arbilla, del Eibar, han sido sancionados por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con cuatro partidos de suspensión, tras recibir la roja directa en esa misma jornada frente al Cádiz CF.

Mientras que a Higinio lo expulsaron en su debut contra el Cádiz CF (2-1) por empujar al árbitro con ambos brazos, lo de Arbilla se debió a una agresión física a su rival Óscar Sielva, del Huesca, al que cogió por el cuello.

Según el acta arbitral, también ha sido castigado el entrenador del Albacete, Alberto González, quien no podrá sentarse en el banquillo durante los próximos dos partidos, tras su expulsión en el partido con los andaluces, por protestar la falta señalada en la acción que desembocó en el 2-1 en contra.