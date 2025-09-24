La exigencia del nuevo técnico de un rival del Cádiz CF

El nuevo entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, apostó este miércoles, en su presentación, por un estilo de juego en el que sus jugadores "se reconozcan en el campo" con un equipo "que tenga personalidad para sostenerse, pero que también vaya con el mismo hambre que se sostiene". Ziganda toma el testigo de Raúl Llona, destituido a principio de semana en uno de los rivales del Cádiz CF.

En este sentido, además de rescatar la propuesta de su predecesor del juego entre áreas, insistió en la importancia del juego en ambas, con "aspectos defensivos y ofensivos que han de mejorarse porque la Segunda es una categoría muy igualada y los pequeños márgenes hay que convertirlos en positivos".

El técnico navarro, que ha dirigido a equipos como Athletic y su filial, Xerez CD, Real Oviedo o SD Huesca, en la que fue su última experiencia en los banquillos hace dos años, aceptó la oferta culturalista para relevar a Llona por sus "ganas de entrenar y se abría una puerta". Y reconoció tener un profundo conocimiento "desde fuera" de todas las particularidades de su nuevo equipo en un acuerdo que, puntualizó, fue "muy rápido y repentino".

Matizó su supuesta apuesta defensiva, recordando las cifras realizadoras en el conjunto ovetense, al tiempo que se definió como un entrenador al que le gusta ser "ordenado, porque los hábitos de esfuerzo y solidaridad son innegociables", mostrándose, además, como un técnico que apuesta por la cantera, a pesar de contar en la plantilla con 27 jugadores que intentará "gestionar y acompañar para sacar el máximo".

En la presentación, la consejera ejecutiva, Natichu Alvarado, tras agradecer al anterior cuerpo técnico "lo mucho y bueno aportado para escribir una página importante del club", justificó la decisión del cambio en el banquillo como "dura y meditada".

Por su parte, el director deportivo, José Manzanera, aclaró que Ziganda, al que conoció de su etapa en el Sabadell y cuando el técnico dirigía al Real Oviedo, aportará "lo que necesita ahora el equipo".