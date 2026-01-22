Exhibición de 'Champions' del ex futbolista del Cádiz CF Robert Navarro

Robert Navarro aprovechó al máximo su estancia en el Cádiz CF durante la temporada 2023-24 cedido por la Real Sociedad. Con los amarillos participó en una treintena de partidos oficiales 25 como titular) y sumó más de 2.000 minutos.

El paso del exremo por el Cádiz CF (llegó con 21 años y marchó con 22) le sirvió para crecer como futbolistas antes de volver al cuadro donostiarra, aunque la falta de acuerdo para la renovaciçon propició su salida al Mallorca. Tras su paso por el cuadro balear, el barcelonés se unió al Athletic de Bilbao en la campaña 2025-26.

Robert Navarro va a más en el conjunto de San Mamés, con el que acumula 24 encuentros en cuatro competiciones (Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España), aunque pocas apariciones en la formación inicial (once). Sí fue titular en el partido contra el Atalanta disputado en Bérgamo el pasado miércoles 21 de enero correspondiente a la penúltima jornada de la fase de liga del máximo torneo continental.

El ex del Cádiz CF desempeñó un papel fundamental en la victoria (2-3) del Athletic en el terreno del cuadro italiano. Sirvió dos asistencias y marcó un gol en una noche mágica. Su aportación fue determinante para la consecución de un triunfo que permite al conjunto vasco llegar a la última jornada ubicado en la 23ª posición y dependediendo de sí mismo para acabar la fase entre los 24 primeros y meterse en la eliminatoria con la que tratar de clasificarse para los octavos de final.

El Athletic de Bilbao se enfrentará en casa al Sporting de Portugal en el último capítulo en el partido programado para la noche del miércoles 28 de enero (21:00 horas).