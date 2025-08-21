Ex portero del Cádiz CF en equipo técnico de la Real Federación Española de Fútbol

El nuevo equipo técnico de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha reunido este jueves 21 de agosto en Las Rozas (Madrid) con el fin de preparar la temporada 2025-26 y el concreto el tramo final de 2025. Un integrante del nuevo equioo técnico tiene pasado como futbolista del Cádiz CF.

El 'staff' al completo planificó el trabajo de los próximos meses y lo hará de nuevo la próxima semana en Alfaz del Pi (Alicante), donde las selecciones sub-15 y sub-17 abrirán el calendario con jornadas de entrenamiento.

La planificación está dirigida por Manuel Fernández, coordinador de las selecciones inferiores, y Jesús Rosagro, adjunto al coordinador, bajo la supervisión de Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina.

El organigrama de la cantera nacional combina continuidad y nuevas incorporaciones. Entre los responsables técnicos destacan David Gordo, que asumirá en septiembre la sub-21, llamada a pelear por la clasificación al Europeo 2027, y Paco Gallardo, al frente de la sub-20 y la sub-19, con la mirada puesta en el Mundial de Chile.

David Tenorio continúa en la sub-18. mientras que Sergio García de la Fuente es el nuevo seleccionador de la sub-17. Hernán Pérez está, al mando de la sub-16 y la sub-15. David García Cubillo es el máximo responsable de la sub-14, función que compaginará con el puesto de asistente.

El apartado de preparación física estará a cargo de Álvaro Cavero, Luis Gutiérrez y Luis Fandiño, con el apoyo de Norbert Callau, Erik Penedo y Aarón Fueyo. La portería estará supervisada por Roberto Vázquez, Koke Contreras y Juan Carlos Arévalo, mientras que el área de análisis recaerá en Ramón Vázquez, Agustín Peraita y José Manuel García.

Koke Contreras fue portero del Cádiz CF en la temporada 2007-08, en Segunda División. Participó en 36 partidos oficiales (más de 3.200 minutos) y vivió con los amarillos la amarga experiencia del descenso a la categoría de bronce.

El equipo de categorías inferiores de la RFEF se completa en el plano psicológico con Rubén Bravo y Nicolás Sainz acompañarán a los futbolistas más jóvenes, afirma el comunicado oficial de la federación española.