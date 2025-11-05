El ex lateral del Cádiz CF Brian Oliván, sin equipo pero con la opción de volver a jugar

Brian Oliván es uno de tantos jugadores que están sin equipo a la espera de una oferta interesante que le permita volver a la actividad competitiva. Mientras, se entrena con un equipo de Tercera Federación para mantenerse en forma. El lateral izquierdo jugó en su día en el Cádiz CF.

El barcelonés fichó por el conjunto amarillo tras el esperado regreso a la categoría de plata después de seis cursos consecutivos en Segunda B. Fue cadista durante tres temporadas, entre 2016 y 2019, y sumó 70 partidos oficiales a las órdenes de Álvaro Cervera. El entonces entrenador llegó a decir públicamente que no quería a Brian en la plantilla. La relación entre ambos no era precisamente buena, por lo que salió cedido al Girona en la camapaña 2019-20, la del ascenso del Cádiz CF a Primera División.

Tras su paso por el club de Montilivi, el lateral volvió a la entidad cadista pero, como Cervera no contaba con él, fue traspasado al Mallorca, con el que subió y debutó en la máxima categoría del fútbol español.

Tras finalizar contrato con el cuadro bermellón, se unió al Espanyol, del que formó parte entre 2022 y 2025. No renovó por los periquitos y con 31 años está libre desde el pasado 1 de julio.

Cuando los equipos hagan movimientos en el mercado de invierno (en enero de 2026), es posible que el defensor zurdo tenga alguna oferta para volver a competir. Según Juan Carlos Taura, de Cope Mallorca, el equipo balear y el jugador mantienen contactos tendentes a su incorporación a mitad de curso si el club consigue dar salida a Lato.

El posible regreso de Brian al Mallorca depende por tanto de otra operación. Si no encajan las piezas, podría firmar por otro equipo de Primera sin descartar la opción de uno de Segunda o iniciar una etapa en el extranjero.