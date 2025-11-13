Ex jugador del Cádiz CF es confirmado como entrenador del Castellón

No son pocos los banquillos de Segunda División que se están tambaleando durante la primera parte de la temporada 2025-26. El Cádiz CF se libra de las turbulencias mientras seis equipos han cambiado ya de entrenador.

Uno de los conjuntos que decidió dar un giro fue el CD Castellón. Pablo Hernández se hizo cargo del cuadro albinegro desde la sexta jornada. El ex futbolista fue en su día jugador del Cádiz CF, en concreto en la segunda mitad del curso 2006-07 (Segunda División) cedido por el Valencia. El habilidoso atacante sumó 22 partidos oficiales con los amarillos.

Pablo Hernández (40 años) se hizo cargo del Castellón hace un par de meses como una solución provisional que ahora se convierte en definitiva. Será el entrenador hasta final de la presente temporada si nada se tuerce como al final lo que mandan son los resultados. El club le confirmó en el puesto y por tanto deja de estar en calidad de interino. El equipo castellonense será el último rival del Cádiz CF de 2025 ya que se enfrentarán en el Nuevo Mirandilla justo antes del parón navideño (19º capítulo del campeonato).

El ex futbolista internacional ha dirigido los últimos ocho partidos ligueros del equipo orellut, al que ascendió desde el banquillo del filial tras la destitución hace dos meses de Johan Plat.

"El CD Castellón quiere confirmar la continuidad de Pablo Hernández como entrenador del primer equipo hasta el final de la temporada 2025/2026", informó el club en un comunicado.

Con Pablo en el banquillo, el Castellón ha ganado cuatro partidos, ha empatado dos y ha encajado dos derrotas y se sitúa duodécimo con 16 pntos y una renta de dos sobre la zona de descenso. También ha sido eliminado por el Antoniano de Segunda RFEF en la Copa del Rey.

"El CD Castellón transmite su satisfacción con el trabajo realizado por Pablo hasta ahora y confía en mantener esta línea de trabajo durante toda la temporada en Segunda División", añade la nota de prensa.