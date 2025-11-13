Paco López sufre en el Leganés una situación parecida a la que vivió en el Cádiz CF

La temporada 2025-26 está siendo muy complicada para numerosos equipos de Segunda División. El Cádiz CF está ubicado en un puesto de privilegio (el sexto, en zona de fase de ascenso) gracias a su buen comienzo de Liga, pero hay otros conjuntos que está sufriendo más de lo que esperaban y sus responsables adoptan medidas drásticas.

Haste seis equipos han cambiado de entrenador en el primer tramo del campeonato. El último ha sido el Huesca, que se ha unido al Mirandés, Cultural Leonesa, Sporting de Gijón, Real Zaragoza y Castellón.

Hay otros clubes que también están barajando la posibilidad de hacer un movimiento en el banquillo. Uno de ellos es el Leganés, un recién descendido que aspira al ascenso pero que no está cumpliendo la expectativas. El cuadro madrileño está dirigido por Paco López, técnico del Cádiz CF en la primera parte del ejercicio 2024-25.

El entrenador está sufriendo un trance parecido al que padeció en el conjunto amarillo, al que llegó con la misión del ascenso tras el descenso de Primera a Segunda pero del que fue despedido tras ocupar zona de descenso en 18 jornadas.

Paco López se encuentra ahora en una situación límite en el Leganés, que después de 13 capítulos ligueros ocupa la 15ª plaza con 15 puntos, sólo uno más que la zona de descenso.

Los dirigentes del club pepinero dan dos partidos más de margen a Paco López según informa Radio Marca. Eso supone que el técnico se juega su puesto en los encuentros ante el Ceuta como visitante y frente al Almería como anfitrión. Su futuro en el banquillo del cuadro madrileño depende de los resultados. Si el Leganés endereza el rumbo, Paco López seguirá al frente del vestuario. En caso contrario, no es descartabe su salida.