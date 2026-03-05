Ex el jugador del Cádiz CF Aketxe destaca en la Liga de Campeones de Asia

El futbolista español Ager Aketxe (32 años) dio un giro a su carrera cuando en agosto de 2025 de marchó del Real Zaragoza y firmó por el Johor Darul Ta'zim de la Liga de Malasia. El atacante disputó más de medio centenar de partidos oficiales con el Cádiz CF en dos etapas, ambas en la categoría de plata: la primera en la segunda parte de la temporada 2016-17 y la segunda la campaña 2018-19 completa.

Aketxe desempeñó un papel relevante en su actual equpo al liderar la sorprendente victoria del Johor Darul Ta'zim malasio sobre el Sanfrecce Hirosima japonés (3-1) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Aketxe, ex futbolista de equipos como Athletic de Bilbao, Cádiz CF, Deportivo de La Coruña, Almería, Eibar y Zaragoza, saltó al césped a los 25 minutos como reemplazo del también español Natxo Insa y abrió la cuenta del Johor, que jugó en superioridad numérica desde el 26 por expulsión de Kim Ju-Sung.

Los brasileños Bergson (minuto 63) y Marcos Guilherme (en el 85) incrementaron la cuenta del conjunto dirigido por el español Xisco Muñoz, pero el Sanfrecce encontró una luz de esperanza en el estadio Sultan Ibrahim con el autogol del portugués Nene.

El partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final está programada para el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio del Hiroshima, en Japón.