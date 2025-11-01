El ex entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera elogia a un comentarista: "El único al que no le quito la voz"

Si por algo se ha caracterizado siempre el ex entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, es por hablar claro en muchas ocasiones con declaraciones que no suelen causar indeferencia. Aunque durante su etapa como cadista callaba más de lo que contaba, era frecuente que se saliese del guion. Lo sigue haciendo con el paso del tiempo.

El considerado como mejor entrenador en la historia de la entidad cadista (las cifras así lo reflejan) ejerce ahora de técnico del Tenerife con la misión de devolver de inmediato al cuadro chicharrero a Segunda División después de haber descendido la pasada temporada.

El Tenerife es el líder del grupo 1 de Primera Federación con 19 puntos y el sábado 1 de noviembre visita al Racing de Ferrol, tercero con 17. Un duelo en la cumbre que fue el hilo conductor de la rueda de prensa a modo de previa ofrecida por Cervera, aunque salió a relucir alguna cuestión no relacionada directamente con el importante partido.

Cervera fue preguntado por Álvaro Benito, ex futbolista del Real Madrid que entre otras cosas se dedica al análisis de partidos, jugadores... El ex jugador dio una conferencia en Tenerife esta semana a la que no pudo asistir el entrenador fuese preguntado por él.

Cervera no se cortó en su respuesta. Puso por las nubes a Álvaro Benito: "Es el único comentarista al que yo le pongo voz en el fútbol, a los demás le quito la voz. Es el único que me aporta algo. Muchas de las cosas las ve como las veo yo y muchas de las cosas que él ve yo no las he visto y no es que digo que aprenda pero de los que comentan los partidos es al único que no le quito la voz. Es muy bueno".