Cádiz CF: Adiós a un entrenador que obró un milagro

El cadismo está de luto por el fallecimiento de Colin Addison. El entrenador inglés, que contaba con 85 años, dirigió al Cádiz CF en dos etapas en las temporadas 1989-90, en Primera División, alcanzado la permanencia, y 1993-94, en Segunda A, que acabó con el descenso a Segunda B. Fueron en total 16 encuentros entre Liga y Copa del Rey, con la dificultad del idioma que solventó en la primera etapa gracias a la ayuda del inolvidable Ramón Blanco.

El Hereford, el modesto equipo en el que acabó su carrera como futbolista y comenzó la de entrenador, fue el encargado de dar la mala noticia. Colin Addison, vecino desde hace mucho tiempo de esta localidad próxima a Gales, falleció este viernes. Este inglés de indiscutible nervio deja atrás una larga carrera en el mundo del fútbol por diversos países y que en 1986, cuando nadie le conocía en España, lo llevó a Vigo para entrenar a un Celta agujereado por mil problemas pero al que en solo unos meses envió de regreso a Primera División.

Addison tuvo un paso efímero en su primera etapa en el Cádiz CF (1989-90), pero su huella fue indiscutible. Pocos técnicos han sido capaces de generar semejante impacto en tan poco tiempo y raro es el aficionado cadista mayor de 50 años que no recuerde con cariño a aquel entrenador autoritario, dinámico y algo descarado en sus formas que apenas hablaba castellano. Ganó los últimos cuatro encuentros por la mínima (1-0 y 0-1) y evitó que el equipo perdiera la categoría.

En España dirigió también al Celta, al Atlético de Madrid y al Badajoz (de la mano de Paco Herrera cuando era director deportivo del club pacense), mientras que en Inglaterra y Gales lo hizo en numerosas plazas antes de retirarse en 2004 para ejercer de comentarista e instalarse en Hereford, el club en el que en 1971 compatibilizó su tarea de centrocampista con la de entrenador.