El ex delantero del Cádiz CF Malbasic tiene nuevo equipo

El mercado de fichajes está en un momento importante y no sólo en España. Se cuecen movimientos en todo el planeta y en las últimas horas se ha conocido una operación que afecta de lleno a un futbolista con pasado en el Cádiz CF.

Filip Malbasic aterrizó en el conjunto amarillo en el mercado de invierno de la temporada 2019-20 cedido por el Tenerife con una opción de compra obligatoria (en torno a un millón de euros) en caso de ascenso a Primera División. El delantero participó en la hazaña que supuso el regreso del Cádiz CF a la máxima categoría y paso a ser propiedad del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.

El atacante serbio sumó 38 partidos oficiales y un gol durante su periodo como cadista hasta que fue despedido el 31 de agosto de 2021 al no entrar en los planes del club para la siguiente campaña. Desde entonces, Malbasic ha formado parte del Burgos, Vojvodina y IMT Belgrado, y ahora inicia una nueva etapa profesional en otra escuadra lejos de Europa.

El delantero de 32 años ha firmado por el Newroz SC, equipo que milita en la conocido como Liga de Estrellas de Irak que está compuesta por una veintena de conjuntos.