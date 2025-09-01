Bryan Gil, en su día rechazado por el Cádiz CF y con las maletas preparadas

El caso de Bryan Gil fue uno de los numerosos casos de niños que destacan en el mundo de fútbol, son captados por el Sevilla o el Betis y no llegan a pasar por la cantera del Cádiz CF.

El extremo empezó a sobresalir en el Barbate alevín y en esa categoría pasó a formar parte de la cantera del Sevilla, en la que fue subiendo escalafones hasta llegar al primer equipo. Siendo aún muy joven, con 19 años, tuvo la oportunida de salir cedido al Cádiz CF, que acaba de ascender a Primera División, pero el entonces entrenador, Álvaro Cervera, no lo vio claro y el jugador se fue al Eibar.

Tras aquella temporada 2020-21, el extremo fue traspaso por el Sevilla al Tottenham por 25 millones de euros. El barbateño no llegó a asentarse en el equipo londinense y salió cedido a tres equipos: Valencia, el propio Sevilla y Girona en el curso 2024-25.

El gaditano tiene un año más de contrato con el equipo inglés pero diversas informaciones apuntan a una rescisión que le dejarían libre para decidir su futuro inmediato, que podría pasar por su retorno al balompié español. Podría volver al Girona aunque no se pueden descartar otras opciones como su regreso al Sevilla.