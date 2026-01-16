El ex delantero del Cádiz CF Dani Romera, a por su decimotercer equipo

Se suceden los movimientos en el mercado de invierno tanto en el Cádiz CF como en buena parte de los clubes mientras no son pocos los jugadores que buscan un nuevo destino en la segunda parte de la temporada 2025-26.

Uno de los futbolistas que cambia de aires a mitad de campaña es un viejo conocido de la afición cadista. Dani Romera (30 años) jugó en el conjunto amarillo en la temporada 2017-18 y la primera parte de la 2018-19 en Segunda División. Participó en 33 partidos oficiales a las órdenes de Álvaro Cervera y marcó siete goles. En enero de 2019 salió cedido al Rayo Majadahonda y a su regreso volvió a ser cedido, en este caso al Alcorcón en la campaña 2019-20. Cuando el ariete volvió a la entidad cadista en el verano de 2020, fue traspasado a la Ponferradina.

La trayectoria de Dani Romera se caracteriza por sus continuos cambios de equipo. Se formó y debutó en el Almería, el conjunto de su tierra, y después pasó por el filial del Barcelona, Cádiz CF, Rayo Majadahonda, Alcorcón, Ponferradina, Nástic de Tarragona, Castellón, Real Murcia, Ceuta, Hércules y Arenteiro. En total, doce equipos pero ahora se dispone a abrir una nueva etapa.

El atacante acaba de rescindir su contrato con el cuadro gallego (jugó muy poco en la primera parte de la presente temporada) y todo apunta a que su carrera se dirige hacia otro país. Según Ángel García, Dani Romera va a reforzar el ataque del Rudar Prijedor, escuadra que forma parte la Primera División de Bosnia. Se trata de su primera aventura profesional fuera de España.