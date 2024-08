Un ex del Cádiz que recala en India

Las maletas de los entrenadores y de los integrantes de los cuerpos técnicos en el fútbol deben tener las ruedas bien preparadas para recorrer medio mundo. Eso es lo que le sucede a un ex preparador físico del Cádiz CF, Pepe Losada, que arranca una aventura en India después de un periplo exitoso en el fútbol iraní.

Hablar de Pepe Losada -hijo de un recordado ex futbolista del Cádiz CF- es hacerlo de un ex canterano del fútbol base amarillo que empezó trabajando codo con codo con entrenadores en la etapa formativa y en el equipo profesional. Cuando Losada junior abrió la puerta al extranjero, el ciclo ha venido acompañado de las mejores noticias a pesar de los miles de kilómetros de distancia co su Cádiz del alma.

Tras la etapa en Hungría, Filipinas e Irán, donde ha dejado huella en su labor en el Persépolis, el flamante preparador físico se trasladará en breve a India para unirse al Odisha FC, de la Superliga de aquel país. Y es que Pepe Losada ha dejado un excelente cartel allá por donde ha pasado y eso se nota llegado estos momentos sin equipo. Tras su etapa con Nekounam (ex jugador de Osasuna), ahora ha sido a través de un compañero de profesión como ha encontrado la plaza en este destino, cuyo entrenador es Sergio Lobera, ex técnico de la UD Las Palmas y San Roque de Lepe, entre otros equipos.

La felicidad de Pepe es absoluta porque en esta ocasión hará el largo viaje con su mujer y su hijo pequeño, que cursará estudios en un colegio británico. "Estoy muy ilusionado con el proyecto y todo lo que podemos hacer. Cuando hablé con Sergio (Lobera) y conoció mi forma de trabajar, el acuerdo fue rápido. Vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir los objetivos propuestos", explica el gaditano, que hará frente a una competición corta pero intensa. "Estamos preparado para todo con la idea de aportar lo máximo. Es lo que nos corresponde como profesionales que somos".