Ex del Cádiz CF Pacha Espino se reivindica en el Rayo Vallecano

Luis Alfonso 'Pacha' Espino decidió cerrar su etapa en el Cádiz CF cuando acabó su contrato el 30 de junio de 2023 después de cuatro temporadas y media en las que disputó 150 partidos oficiales. Firmó por el Rayo Vallecano con el objetivo de participar en competición europea, algo que está consiguiendo en la campaña 2025-26. El lateral zurdo acaparó el foco de su equipo el pasado fin de semana.

El último partido liguero frente a la Real Sociedad tuvo un gran protagonista en el Rayo Vallecano, el futbolista uruguayo, que marcó su primer gol en Liga con el conjunto franjirrojo, el que dio la victoria a su equipo, y que, además, le permite reivindicarse como futbolista a tener en cuenta tras un tiempo a la sombra de Pep Chavarría.

'Pacha' Espino llegó al Rayo en julio de 2023 procedente del Cádiz CF y, en su primera temporada, disputó 33 partidos oficiales, 30 como titular, y acumuló 2.648 minutos de juego.

La pasada temporada, una fractura de peroné al principio de curso y la irrupción de Pep Chavarría, que rindió a un gran nivel por el lateral izquierdo, le relegaron a un papel más secundario y al final acabó contabilizando 19 partidos oficiales, doce de titular, y solo 1.078 minutos sobre el césped.

Este curso, con la dura competencia de Chavarría, quizá en su mejor momento deportivo a los 27 años, el uruguayo está viviendo de nuevo a la sombra del lateral español. Por el momento ocho partidos de los once posibles, pero solo cuatro de titular y 373 minutos.

Frente a la Real Sociedad, en la última jornada en Anoeta, el uruguayo fue el gran protagonista. Saltó al césped en el minuto 77 y, a diferencia de otras ocasiones, en las que se situó en el lateral permitiendo que Chavarría actuase de extremo, esta vez las tornas se cambiaron. Jugó una línea adelantado y, a los siete minutos de su entrada al campo, anotó el único gol del partido, que dio la victoria a su equipo y que, además, frenó la mala racha de resultados ligueros.

"La realidad es que en el partido del Metropolitano -contra el Atlético de Madrid- hago el mismo cambio y pongo al 'Pacha' de lateral izquierdo y Pep Chavarría de extremo izquierdo. El año pasado sostuvimos así resultados y en el Metropolitano quizás me equivoqué y tuve que hacer lo que hice hoy. Fue mi cuerpo técnico el que sugirió esta propuesta y hoy la hemos llevado a cabo. Acierto del 'Pacha', acierto del cuerpo técnico y a veces es el entrenador el que peor decide de todos", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

La victoria permite al Rayo Vallecano tomar aire en la clasificación ahora que hay un parón de dos semanas por compromisos de selecciones. Su siguiente rival, el Levante, también tiene ocho puntos y persigue el mismo objetivo, la salvación.