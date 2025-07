El ex del Cádiz CF que le gana un juicio a un club de Segunda

El Córdoba CF tendrá que indemnizar a Kike Márquez por despido improcedente. El conjunto blanquiverde ha sido condenado, tal y como avanzó Canal Sur Radio, en el contencioso abierto con el futbolista gaditano y ex del Cádiz CF, al que deberá abonar la cantidad de 200.000 euros más los intereses correspondientes, que recogía el contrato que el club de El Arcángel decidió rescindir de manera unitaleral el pasado verano.

La resolución del juez llega unas tres semanas después de que el pasado 25 junio se vieran en la Ciudad de la Justicia Kike Márquez, acompañado por su abogado en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y el letrado que representaba al Córdoba CF. Tras una corta vista, el caso quedó visto para sentencia y el juez ha estimado de manera íntegra la petición de Kike Márquez, que recibirá una cantidad total de 206.500 euros, correspondientes al salario que debía percibir en el curso 2024-25 como futbolista blanquiverdes, además de los intereses generados desde entonces.

El Córdoba CF, que no objetó nada en cuanto a la calificación del despido como improcedente, trató de que el juez estimase su petición de detraer de la indemnización a percibir por el futbolista la cantidad de 3.000 euros por un objetivo de asistencias que el club no consideraba cumplido, así como los 33.000 euros que la entidad blanquiverde abonó al futbolista en concepto de prima por el ascenso a Segunda División. El juez, sin embargo, no estimó las peticiones del club, que deberá afrontar ahora el pago de ese último año de contrato que el pasado verano rescindió de manera unilateral.

Cabe recordar que ambas partes llegaron a sentarse ante el juez después de que el club de El Arcángel no se presentara al acto de conciliación, anulando cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo económico previo antes de la celebración del juicio. Ahora, ademas de la indemnización, el Córdoba CF tendrá que asumir también las costas derivadas del proceso judicial.

Kike Márquez jugó en el Cádiz CF dos temporadas y media (2013/14, 2014/15 y mitad de la 2015/16), en las que acumuló 5.176 minutos en 88 encuentros y anotó 14 goles.