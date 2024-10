El ex del Cádiz CF Dani Güiza ve lejos su retirada y confiesa que es forofo de un equipo

Dani Güiza formó parte del Cádiz CF en las temporadas 2015-16 y 2016-17.En la primera fue uno de los artífices del ascenso a Segunda División con el que el club puso fin a seis años en la categoría de bronce.

A sus 44 años, el delantero continúa activo en el mundo del fútbol aunque, como es lógico, alejado de la exigencia de la competición profesional. Milita en la Roteña (Primera Andaluza) y sigue disfrutando de lo que más le gusta.

¿Hasta cuándo seguirá jugando el ariete? Ve aún lejos su retirada como asegura en una entrevista en el diario Marca. "Disfruto y quiero seguir. Me quedan unos cuantos años más de fútbol", señala mientras puntualiza que es "otro fútbol" en un equipo modesto.

Güiza afirma que "no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el mundo del fútbol. Y estoy súper feliz. Gracias también al fútbol he podido ponerme la camiseta roja (España), que eso no lo puede decir todo el mundo".

El veterano atacante se acuerda mucho de Luis Aragonés, todo un referente para él. "Me quedo sobre todo con con el abuelo Aragonés. Me lo dio todo desde que llegué a Mallorca. Me hizo jugar con él también en Primera. Me decía que que él conocía todos los gitanos de Jerez y que tuviera cuidado cada vez que me venía de vacaciones para acá porque se iba a enterar de todo".

Güiza es un forofo del fútbol. No sólo lo juega, sino que también lo consume por televisión. Y es entoces cuando confiesa que acérrimo seguidor de un equipo. "Veo muchísimo fútbol. El canal del Real Madrid lo tengo machacado. Veo partidos repetidos sobre todo del Real Madrid. Soy muy madridista, pero muy cerrado, pero muy, muy, muy madridista".

Se confiesa madridista pero llegó a jugar en el Barcelona B cuando era muy joven. "Estuve meses y lo pase estupendamente. Tuve compañeros impresionantes como Andrés Iniesta.

Su paso por el Atlético Sanluqueño no acabó de la mejor manera. "Llegó un presidente nuevo, no voy a decir el nombre. Había ayudado mucho al club y sólo le digo que no quiero nada, sólo lo que me debe el club. Ni un euro pedía. Me ingresan 163 euros. Le digo que esto no es lo acordado y me dice que es lo que me van a pagar cada mes y que les tenía que agradecer a ellos por seguir jugando a fútbol. Me dolió porque el Atlético Sanluqueño es algo mío, lo amo. Llegué en Tercera y subimos a Primera RFEF. La verdad que no me merecía irme así de ese grupo, pero así es la vida".