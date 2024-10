Lo que tiene que soportar la afición: la catastrófica racha del Cádiz CF en casa en los últimos 12 meses

Si la afición del Cádiz CF merece un monumento (ya lo tiene en el exterior del estadio Nuevo Mirandilla) no es sólo por su habitual apoyo al equipo sino por lo que ha tenido que soportar en el pasado y ahora sufre en el presente.

No hay mayor ilusión para un seguidor que ir al estadio a animar y ver ganar al equipo de sus amores aunque sea de vez en cuando. En Primera División era complicada la misión de la victoria debido a la entidad de los rivales (la mayoría con un superior potencial económico y deportivo), pero ahora en Segunda la situación es incluso peor que antes.

Los hinchas que desafiaron a la adversa climatología y acudieron el pasado sábado 12 de octubre al duelo andaluz contra el Málaga se las prometía felices cuando imperaba el 2-0 en el marcador. Parecía que por fin iba a llegar el primer triunfo de la temporada en casa. El deseo se transformó en frustración cuando la victoria se convirtió en empate. Nueva oportunidad perdida.

La afición no gana para decepciones. Una tras otra. Después del descenso, el Cádiz CF es en teoría uno de los grandes de la categoría de plata pero no lo está demostrando sobre el césped. Y no es por por falta de apoyo de la gente. El personal anima y se viene arriba a poco que el equipo transmita sobre el tapete. Los pitos sólo llegan cuando lo equipo lo hace repetidamente mal como sucede con frecuencia en los últimos tiempos.

La parroquia cadista acumula motivos para no estar muy contenta. Qué difícil es ver ganar a los amarillos en su feudo. Las cifras son catastróficas. Cinco partidos como local en la campaña 2024-25 con un pésimo balance de cero victorias, tres empates y un par de derrotas. Traducido en puntos, sólo 3 de 15, lo que quiere decir que han volado 12.

La herida en casa se agranda con el paso del tiempo. En los últimos doce meses, el Cádiz CF ha jugado una veintena de encuentros como anfitrión con un trayectoria negativa: tres triunfos, diez empates y siete derrotas, con 16 goles a favor y 27 en contra. Ha sumado sólo 19 puntos de 60. Se han escapado nada menos que 41. La dinámica empeora tras el descenso a Segunda.

Los números demuestran que el cuadro gaditano suele ser un chollo para el visitante de turno. Justo el día del fiasco ante el Málaga se cumplieron cinco meses de la última victoria en su feudo que logró frente al Getafe cuando aún militaba en la élite.

Las cifras reflejan es que el recorrido del Cádiz CF en casa es desastroso. El cumplimiento de cualquier objetivo pasa en buena medida por el rendimiento en el hogar. Si los amarillos quieren hacer algo bueno este curso, el primer paso es enderezar el rumbo en su estadio. Ahí está la afición para animar. Sólo falta que el equipo esté a la altura de su gente.