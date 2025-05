Etta Eyong, de descarte del Cádiz CF a marcar un gol de 'Champions'

Además del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el fin de semana en Primera División está marcado por el protagonismo adquirido por el ex futbolista del Cádiz CF Etta Eyong. El jugador llegó a la entidad cadista en enero de 2022 cuando estaba en edad juvenil (18 años) y en principio como centrocampista. Después de un tiempo, pasó a la delantera y en ese puesto sacó a relucir su mejor rendimiento.

El ariete sobresalió la pasada temporada 2023-24 con los 14 goles que marcó en el filial cadista en Segunda Federación. Sus buenas prestaciones le llevaron a debutar en el primer equipo cuando aún estaba en la máxima categoría. En la pretemporada estuvo a las órdenes de Paco López y llegó a participar en los últimos minutos del encuentro ante el Real Zaragoza de la jornada inaugural de Liga.

Pero Etta Eyong no se quedó en un Cádiz CF metido en dificultades. El club optó por su salida y su nuevo destino fue el filial del Villarreal en Primera Federación. Su temporada es sobresaliente. Lleva 17 goles con el segundo equipo y cuando se estrenó con el primero en el duelo ante la Real Sociedad (32º capítulo liguero) marcó el tanto que daba la victoria a su equipo hasta que fue anulado y el choque se resolvió con empate (2-2).

Tres jornadas después, el camerunés volvió a tener minutos y de nuevo anotó un gol que esta vez sí subió al marcador y fue decisivo. Fue autor del gol de la victoria del Villarreal de el sábado en Girona (0-1). De tener que salir del Cádiz pasó a marcar un tanto con sabor a 'Champions' porque el triunfo asienta aún más all cuadro castellonense en la quinta posición que permite entrar en la máxima competición continental y además acecha al Athletic de Bilbao, cuarto clasificado.

Etta Eyong se mostró "muy orgulloso" por su gol en los micrófonos de Dazn y dio las gracias a sus compañeros por haberle "ayudado".

"Siempre me han ayudado y me han dicho que estaba preparado. Eso me ha ayudado a entrar en el campo motivado y a 'full' para ayudar al equipo", añadió el goleador 'groguet', que dio un paso importante en su carrera al hacer su primer tanto en Primera División.

También agradeció la "confianza" y la ayuda de Marcelino García Toral y afirmó que es un jugador "diferente" de Nicolas Jackson y que cada día intenta superarse y ser mejor