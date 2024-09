Los espantosos números del Cádiz CF en casa

Las cifras no sólo no engañan sino que ponen encima de la mesa la compleja situación que está sufriendo el Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla. Está firmando el peor comienzo de su historia como local en Segunda División. Nadie esperaba semejante inicio sembrado de errores. Nunca lo había hecho tan mal como ahora a la espera de una necesaria reacción que cuando parece que va a llegar no termina de producirse. El primer triunfo en el recinto del barrio de La Laguna queda aplazado hasta una nueva fecha aún desconocida.

El Cádiz CF nunca había perdido en su feudo ante el Eldense y lo hizo en el sexto enfrentamiento de su historia. No es casualidad. La derrota aparece en el marco de un contexto muy desfavorable para los amarillos, sin rumbo cuando encaran un compromiso en un hogar nada confortable en los albores de la temporada 2024-25. El juego enredado de los de Paco López contrastó con las ideas diáfanas de un cuadro alicantino al que le bastó con algo tan simple como defenderse con orden y salir con rapidez a la contra para dar la campanada. La consecuencia fue el ya conocido 1-2.

Los números del Cádiz CF en su santuario son horribles, impropios para un recién descendido y supuesto aspirante al inmediato retorno a Primera. Son cuatro los partidos disputados en casa que se resumen en dos derrotas, un par de empates y ni una sola victoria. El cuadro gaditano sucumbió en su estreno ante el Real Zaragoza (0-4), igualó de milagro contra el Tenerife (2-2 con aquel tanto de Mwepu en la prolongación), no puso pasar de la equis frente al Racing de Ferrol (0-0) y se estrelló en la reciente cita con el Eldense (1-2) que aún escuece.

Traducido en puntos, sólo dos de 12. La sangría es de las que dan miedo. La herida abierta en casa es profunda, se agrada y nadie a cierra. Se han escapado casi todos los puntos (diez) mientras el equipo se muestra incapaz de ganar delante de su gente. La cifra de goles también es motivo de preocupación: tres a favor y ocho en contra (un saldo de menos cinco). Es el equipo más goleado como local. Ha dejado la portería a cero sólo en una ocasión y cuando lo ha conseguido no ha sido capaz de perforar la meta contraria. El promedio es de menos de un tanto a favor por partido y nada menos que dos en contra.

La escasa producción como anfitrión impide al Cádiz CF meterse en la pelea por el objetivo mientras corre peligro de adentrarse en un laberinto de difícil salida si no da un giro radical más pronto que tarde. Si el antiguo Carranza no se convierte en un fortín, el ascenso pasa a ser una misión completamente imposible. De haber capturado sólo la mitad de los puntos (seis de doce) que se han puesto en juego en territorio gaditano, el equipo amarillo estaría ahora mismo ubicado con alegría y tranquilidad en puestos de fase de ascenso con 13 (cuatro más de los nueve que acredita en su cuenta general).