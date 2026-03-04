Los errores groseros en el centro de la defensa del Cádiz CF

En el Cádiz CF está fallando casi todo cuando una alineación se pone en marcha sobre el terreno de juego. Da igual el dibujo si los protagonistas del mismo acumulan más errores que aciertos del rival. Entre los muchos problemas que tiene en su libreta y en el día a día Gaizka Garitano, el del centro de la defensa le trae de cabeza.

El preparador vasco trata de no personalizar, aunque en ocasiones las palabras se le escapan viendo lo que sucede una y otra vez. Los errores de los defensas es una dura realidad, un hecho que viene aconteciendo un partido sí y otro también.

Jorge Moreno se está convirtiendo en triste protagonista de cometer penaltis que no se deben hacer, entre otros errores. Pero es que su compañero de fatigas en el centro de la zaga, Iker Recio, es la sombra de su mejor versión y con el balón en los pies cae en la misma imprecisión que sus compañeros de demarcación. La defensa tiembla como un flan cuando el esférico está en sus pies.

Tampoco Pelayo Fernández ha sido la solución a pesar de que puede ser el más aseado con el balón en su poder, pero le faltan otros conceptos inseparables de un central. Y de Sergio Arribas nada de sabe porque con todas estas carencias el técnico del Cádiz CF aún no le ha dado la bienvenida a la competición.

La baja de Kovacevic es mucha baja y el tiempo lo está confirmando. A pesar de su juventud, el serbio aportaba equilibrio, talla, contundencia y la gran virtud de no comprometerse él ni hacerlo con sus compañeros de línea. Un balcánico frío de los que hacen falta.

Mirar hacia atrás no vale ya de nada y a pesar de los críticos, el tiempo da o quita razones y ahora se las tiene que dar a Víctor Chust, que sería teniente coronel en la actual zaga amarilla. Él y Kovacevic debían ser la pareja de moda como defensas titulares en Segunda División y, muy posiblemente, el entrenador tendría un problema menos.