El entrenador del Tenerife eleva a los altares al Cádiz CF

Rueda de prensa de Óscar Cano, entrenador del Tenerife, antes de enfrentarse al Cádiz CF. El técnico granadino ha valorado el último día de mercado y ha analizado el duelo que se avecina este fin de semana.

Las opciones del ex cadista Sergio González, que está tocado, para poder jugar. "Si entra o no en la convocatoria es una cosa que tenemos que decidir ahora. Él tiene buenas sensaciones. Ahora nos juntaremos con los médicos y fisios. Lo definiremos en cuanto acabe la rueda de prensa".

La baja de Medrano: "Ahora tiene una inflamación. Lo primero es que se desinflame y ya luego empezará a repararse. No puedo decir una fecha porque ni los médicos se atreven. No sé si serán dos, tres o cuatro semanas, pero andará por ahí. Ya sabremos cuando se desinflame".

El final del mercado: "Mientras que el mercado esté abierto puede haber movimientos, pero yo estoy deseando que se cierre. Se generan muchas más cosas en las cabezas de los jugadores que lo que de verdad ocurre. Empiezan comentarios, las redes sociales hacen una bola gigante y eso puede afectarles, aunque el club no los haya puesto en el mercado. Estoy a la expectativa porque pueden ocurrir movimientos, pero no lo sé. Tenemos un buen equipo y hay que darle rendimiento, y si viene alguien, nos echará una mano".

Una posible marcha de Corredera: "Hablo con todos y con Álex también. Se enfada cuando no juega, pero es un gran jugador y es del Tenerife. Cuando un jugador tiene ofertas es que es buen jugador. Yo siempre estoy pendiente a ellos, hay que hablar cuando hay ruido y que sepan lo que piensa de ellos su entrenador. El día que yo no cuente con alguno de ellos se lo diré a la cara y eso no se lo he dicho a nadie porque cuento con todos. Muchas veces el ruido externo les puede perjudicar en el día a día, les genera inestabilidad y eso puede afectar. Pero en el caso de Corredera, entrena muy bien como el primer día".

El Cádiz CF: "No tuvieron un buen arranque en el que el Zaragoza fue superior, pero el otro día hicieron méritos para empatar en un campo difícil como el del Levante. Le irán cogiendo el pulso a la competición y acabarán muy alto. Tienen un entrenador con experiencia y con esa plantilla es imposible que no estén en la parte alta de la tabla. Espero un Cádiz que use pocos jugadores para construir la jugada, pero con mucha calidad y mucha gente entre líneas. Tienen también muchos regateadores y jugadores que corren al espacio. Hay que estar muy atentos a todo lo que puedan producir por dentro. Luego, cuando llegan cerca del área es un equipo con muchos recursos tanto por dentro como por fuera. Esperamos que no nos lleguen muy fácil a esas zonas".

Su equipo aún no ha estrenado el casillero de puntos: "Tenemos que analizar los dos partidos que hemos tenido. Somos conscientes, estamos súper responsabilizados y no nos molesta decir que no hicimos un buen partido en Elda. Sin embargo, el otro día sucedieron muchas cosas frente a un rival como el Almería. En la selección de imágenes había más cosas positivas que negativas. El equipo hizo muchísimas cosas bien y nos hemos centrado en eso. Los primeros días de la semana el ánimo no está restituido, pero con el paso del tiempo esta plantilla se levanta muy rápido. Hay buena predisposición y son conscientes de que esto es larguísimo y pueden revertir la situación".