El entrenador del Eibar destaca el buen juego del Ceuta en el campo del Cádiz CF

El entrenador del Eibar, Beñat San José, definió el miércoles 1 de octubre el fútbol del Ceuta, su próximo rival, como "creativo" y "bonito de ver". El cuadro blanco regresa a su feudo el viernes después de arañar un empate (0-0) en el campo del Cádiz CF.

"El Ceuta es un equipo que juega muy bien al fútbol. El otro día en su visita a Cádiz lo hizo muy bien", explicó el técnico antes de destacar algo más sobre su adversario: "Tiene una idea de salir con el balón desde atrás con pases rápidos, muy combinativos y cambios de posición".

"Son peligrosos. Tienen un 9 que es goleador y cuentan con gente de experiencia", añadió el técnico conjunto armero, quien opinó que, para imponerse en el Alfonso Munube, los azulgranas tendrán que materializar las ocasiones y estar más acertados.

"Tenemos que generar más. Aprovechar los momentos buenos con goles. Siempre intentamos ser un equipo equilibrado, siempre hay cosas para corregir", indicó el preparador del equipo guipuzcoano.

"Como equipo estamos bien, los entrenamientos marcan mucho y hay mucha competitividad. Veo bien al equipo y a todos los jugadores con muchas ganas de entrar en el once inicial", recalcó.

En cuanto al dato de que el Eibar esté situado entre los seis primeros de la tabla por primera vez esta temporada, dijo que le gusta mirar la clasificación "cuando ya queda poco para terminar la Liga y ya sabes a qué puedes aspirar".

"Ahora prefiero ver semana a semana cómo evoluciona el equipo y la forma de cómo competimos en los partidos. Que yo sienta que estoy orgulloso del equipo y que los jugadores sientan que están en sus niveles altos", insistió el técnico.

Se mostró además confiado en que, en los partidos como visitante, el Eibar puede generar más, para mejorar los números que presenta a domicilio.

"Este año tenemos una plantilla completa y amplia y eso nos da muchísimo para elegir el once titular primero y después para la segunda fase, algo que es absolutamente clave. Las segundas partes están siendo fundamentales y como plantilla estamos bien para afrontarlas", concluyó el entrenador del Eibar.