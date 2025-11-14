El entrenador de la Cultural Leonesa ya piensa en el partido contra el Cádiz CF

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel "Cuco" Ziganda, destacó este viernes 14 de noviembre el juego de su próximo rival, el Málaga, que calificó de dinámico, con mucha energía, valentía y que juegan igual fuera que en casa, aunque les hayan faltado unos últimos minutos para no dejar escapar algunos puntos y sumar. El técnico del cuadro norteño se refirió también al Cádiz CF, el siguiente adversario en la 15ª jornada de Liga.

El técnico navarro afronta el choque del lunes en el Reino de León, que cerrará la jornada en LaLiga Hypermotion, con la intención de desquitarse de la derrota encajada en Riazor ante el RC Deportivo (3-0), a pesar de mostrarse satisfecho con el juego de su equipo en la primera mitad a pesar de haber encajado, en sendos errores, los dos primeros tantos gallegos.

"Tenemos ganas de darnos una alegría y también a la afición y lograr tres puntos que necesitamos", apuntó, y recordó la entidad de sus próximos rivales, después del Málaga, el Cádiz CF, el Granada o el Eibar.

Señaló de sus próximos contrincantes, entre ellos el equipo amarillo, que "hace tres o cuatro años estaban en Primera y, aunque tengan urgencia, presión o necesidad de puntos y tengan mucha historia o masa social, nosotros también la tenemos y queremos ganar por más motivo al ser además en casa", recalcó.

Lo que pretende recuperar es la solidez defensiva perdida en los dos últimos compromisos ante Mirandés (3-2) y Deportivo porque, aseguró, "la defensa tiene que ser una garantía para cualquier equipo de Segunda que se precie y que quiera conseguir sus objetivos, porque hay que ser sólido, compacto y fiable".

En cuanto a la baja por lesión, en principio hasta 2026, del delantero Rubén Sobrino, valoró su "experiencia y muchísimo trabajo gris, generando desde la banda amenaza a las defensas rivales", aunque confía en que el posible sustituto, que aún no tiene decidido, cubrirá su ausencia, con la opción de la vuelta de Collado a la titularidad al contar con una perfil similar.